土地標售標出新高價 台南房價向4字頭靠攏

台積電不僅以護國神山帶領台股攻上萬六，該南科設廠題材，也讓建商對台南土地為之瘋狂，以台南車站周邊的東區、中西區而言，土地標售單價紀錄達到百萬紀錄，改寫「強龍不壓地頭蛇」之光景。

台積電貴為台灣龍頭股，每當購地、設廠消息一出，皆為房市帶來利多，而台積電2020年最大手筆之購地獎落在南科，促使供應鏈跟進，建商競價獵地戰況也日漸火熱。

像是位於北門路的透天店面由自然人以溢價32%、標出每坪160.48萬元，而運河星鑽特區最高標售單價為在地建商百慶建設以108萬元創下紀錄，而最高總價紀錄則為豐邑機構寫下，以36.1億元得標平實營區商業區45、46地號，代銷龍頭海悅則和建商合作橫掃九份子、史博館特區、運河星鑽、新市土地，獵地金額超過75億元。

看好府城人文生活、產業進駐，上市櫃建商遠雄建設2016年即進軍台南，從「新源邸」創下佳績後，又陸續推出「安南町」、「頂美」、「遠雄北府苑」，未來在高鐵特區、平實營區、永康鹽行、大灣將端出總銷約292億元、4大案，顯示遠雄深耕南部之決心。

除土地單總價不斷突破新高，另一方面，建築成本近一年大漲3~4成，東和鋼鐵去年底指出，建築常用的H型鋼每公噸將再漲逾千元，連帶鋼筋水泥相關牛皮股大漲翻身。此外，台灣是亞洲地區去年少數GDP維持正成長之國家，今年預估GDP將達4.2%，創下9年新高，主因在於，台灣疫情控制得宜、產業穩定成長，加上全球持續QE政策，游資豐沛，推升置產需求，具備抗跌保值特性的不動產為停泊站。

土地、營建成本上揚，加上游資豐沛，推升房價。圖／業者提供

這波資金行情、產業鏈轉換改寫百年台南房地產，精華區最受矚目，土地水漲船高，像是近期二空眷改土地標售，吸引六大建商搶標，漲勢也從蛋黃蔓延至蛋白，九份子曾是1字頭最後灘頭堡，但去年推案均價攀上2字頭，近期建商預計推案單價將上看36萬元，宣告房價正式進入主升段。

地價上揚、精華土地日益珍稀，位於北區鄭子寮重劃區的「遠雄北府苑」挾地王優勢，基地面積廣達4200坪，為市中心少見全街廓、四面臨路區位，全案規劃6棟風車型建築，戶戶無暗廳暗房，更取台南市第一張通用認證資格，符合未來社會結構趨勢，讓家成為0~99歲都能安心生活的空間，身價上既抗跌又看漲，此案因而備受矚目。