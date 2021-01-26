換屋需求大 石牌50多坪成主流

近期北士科至石牌捷運生活圈，預售新案紛紛登場，且不約而同都鎖定換屋需求，推40至50坪產品，而且總價門檻略高的50多坪的戶型銷況還比40多坪的熱烈。市場人士分析，房市多頭時期建商多朝大坪數、豪宅或投資型套房規劃，當房市反轉則推案走新興重劃區2房或2+1房做主力，主攻首購客。但當市場趨穩，地段上又是有捷運有學區有商圈的都會蛋黃區，因發展成熟致使都更、危老和整合地塊推新案相當不易，因此價格更有支撐，且新案一登場就容易激發「離不開熟悉生活圈」的在地換屋買盤出手，石牌在歷經七八年的換屋空窗期後，這波50多坪的換屋型產品一登場，便成為銷售黑馬。

綜觀2020年底至2021年初的石牌生活圈推案，除了離捷運近、離石牌國中小明星學區近外，還有一個創造價值、讓換屋客從醞釀期企盼到新案開案的亮點，就是「公園第一排」。

石牌榮光公園是當地含金量最高的換屋案推案熱區，吸引大安信義中山區換屋族沿信義淡水線跨區置產，５0多坪產品最為炙手可熱。圖／鄭啟明攝

像石牌國中前的榮光公園，就即將有新案登場，不僅接送孩子上下學方便，步行到捷運僅1分鐘，在出門後與回家前路過一座公園做生活的轉場，能讓忙碌的上班族脫下一身疲憊，撫平因壓力而緊繃的心弦，讓煩躁重新歸於平靜。平日長輩也能在公園青草綠林間散步運動，盡情感受城市綠肺中獨有的清新味道，是離不開生活舒適圈的老石牌人最嚮往在地進階換屋的終極夢想，也是區外客進到石牌房市第一眼就會愛上的地段。