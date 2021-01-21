還不買爆嗎！鶯歌「立瑾WAY」祭早鳥優惠＋建材升級

因捷運三鶯線以及台鐵地下化預定站話題，持續維持買氣熱度的新北市鶯歌區「鳳鳴重劃區」，親民的2字頭房價仍是國道3號沿線首購族群的首選，去年已有個案開價挑戰3字頭，但整體新案行情約在每坪26萬上下。新登場的「立瑾WAY」搶在農曆春節前限時推出早鳥優惠，凡自即日起至2/9止購屋不限戶別房型，每坪23.8萬起，再加贈全室日立變頻冷暖空調室內外機（市價約12萬）。

對比現階段鳳鳴重劃區行情，幾乎等於現買現省70萬，早鳥方案一出，不單網路討論區問爆，預約狀況也相當踴躍。現場表示，目前7成是三峽鶯歌區域在地客源，北市及桃園地區約各佔1.5成，預料1月下旬新北其他地區來客數也會開始上衝。

立瑾WAY早鳥最多省百萬 首購、置產搶進場

繼三重「立瑾醞」圓滿完銷後，立瑾建設在鶯歌鳳鳴車站站前第一排的鳳一路與鳳吉一街口，與散步就到公園綠意為鄰的優勢地段，推出首購的預售新案「立瑾WAY」，在855.99坪基地上打造地上14樓、地下3層建築，室內格局規劃24-36坪2-3房，全案共計118戶，已於去年11月19日動工。

以鳳鳴重劃區區域行情26萬計算，24坪產品要價624萬，但「立瑾WAY」早鳥優惠每坪23.8萬起，總價571萬，現省53萬，再加上市價12萬的日立全室冷暖變頻空調室內外機。農曆年前買「立瑾WAY」2房產品等於現省約65萬購屋成本；早鳥優惠買3房更是省上近百萬。對首購族群來說，「等於把裝潢花費都省出來了！」對看好鳳鳴重劃區短中線鳳鳴車站發展的置產族群而言，趁「立瑾WAY」早鳥優惠，提前卡位捷運三鶯線利多，更能將資產價值發揮到最大。

超前部署 解決民眾最在乎的漏水、噪音與防疫問題

「立瑾WAY」特別針對首購最在意的漏水與噪音問題，提供解決方案，承諾「10年防水保固、5年建材保固」，更在2021/1/1新請建照案都需符合隔音法規前，就超前部署在去年規劃個案時就把隔音墊與降噪木地板變成建案標配，每戶安裝力霸5+5隔音氣密窗。

針對捲土重來的疫情考驗，「立瑾WAY」也透過STUDOR全套吸氣閥(包含正壓調節閥P.A.P.A.)排水系統，避免社區內垂直感染；同時社區採用具空氣清淨系統的三菱電梯。

立瑾WAY 全面升級鳳鳴重劃區首購案建材規格

除了早鳥方案讓對價格敏感的首購族群感到「有感優惠」外，「立瑾WAY」的建材更讓在鶯歌鳳鳴貨比三家的購屋族感到「有感升級」。

現場專案林屴昇表示，鳳鳴不少首購案都有兩三處建材亮點作為銷售賣點，但「立瑾WAY」是把大家的亮點全部集合在一起，讓建案全面升級。

「立瑾WAY」在856坪雙面臨路基地的整體規劃上，達到24%建蔽率，預留區內少見的600坪以上建築退縮空間與綠化面積。讓住戶最有感的是建商犧牲多戶店面出售的收益，改為規劃一樓豐富的公設項目，社區總計規畫15項全齡公設空間，包括包括交誼廳、KTV、家教室、媽媽教室、棋藝室、瑜珈教室等。

「立瑾WAY」 社區總計規畫15項全齡公設空間，包括包括交誼廳、KTV、家教室、媽媽教室、棋藝室、瑜珈教室等。，圖為社區健身房示意圖。圖／業者提供

社區大門門禁管制採用人臉辨識功能，各戶採用含指紋開鎖功能的五合一電子鎖，同時特別保留一車位供訪客臨停並設置一座電動車「超充」車位。

未來，成屋入住後更有感的是，它案在廚房僅用上櫻花三機拚它牌櫥櫃系統，「立瑾WAY」則是全案使用「櫻花整體廚具」包含三機、櫃體、濾水器等，並送永久水質檢測、廚房健檢、和油網送到家等服務。且每戶每間廁所全面升級免治馬桶座，淋浴間採橫拉式設計，讓洗浴動線更順暢。此外，浴廁五金件對齊信義區W-HOTE規格，採用德國Hansgrohe品牌；陶瓷件包括單體馬桶與免治便座則採日本INAX品牌。

客餐廳臥室特別鋪設針對台灣潮濕氣候設計的MIT台灣品牌MUCA美木家的木地板，廚房則採用與客餐廳木地板同花色的木紋磚，陽台與廁所採杜拜飯店RAK磁磚。

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