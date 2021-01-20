和陸寓邸熱賣：好宅勝豪宅！國際飯店服務成新標準

由日本第一大綜合開發商日本大和房屋集團（Daiwa House）與台灣高端住宅推手大陸建設合資籌組的汎陸建設，導入高雄首家國際日系飯店「高雄日航酒店」，以飯店住宅複合開發做起手式，在方正1,550坪基地上，打造21層的「高雄日航酒店」，及總銷45億的29層住宅大樓「和陸寓邸」。去年第四季甫登場就衝出熱銷佳績，一舉突破高雄只能賣成屋市場的房市框架。

大陸建設董事長張良吉指出，世界大都會的精緻住宅，皆朝向飯店化共構趨勢，期盼「和陸寓邸」能在高雄眾多國際級建築中，呈現更為創新的細緻生活體驗。

業內人士進一步分析認為，從台北敦北「東方文華」、大直「西華富邦」和大陸建設在南京松江商圈「琢豐」所帶動國際飯店寓邸風潮，一路吹向高雄亞洲新灣區，「和陸寓邸」在高雄的成功，不單延續飯店寓邸這類產品無分南北、迭創區域熱銷的勢頭，更開始改變國人對豪宅的認知。

「豪宅不僅是一棟建築，更是一種生活方式」。面對家庭人口結構與房市政策的變動，「大」不再是唯一定義豪宅的條件，而且值得注意的是這波「國際飯店寓邸」風潮，正以飯店服務創造的新形態住宅價值。曾在巴黎麗池酒店一住37年的香奈兒女士就說過「麗池即是我家」，美國前總統歐巴馬則是知名的萬豪酒店鐵粉。汎陸在高雄打造的不會是傳統豪宅，而是打造新型態住宅價值，因此找上大倉日航酒店管理公司進駐高雄日航酒店共構「和陸寓邸」，要創造的即是日系酒店所提供的獨一無二的生活方式，與一旁晶英國際行館、和逸飯店、及未來的洲際酒店，共同形成南台灣最密集的高質感國際星級飯店街廓。

「和陸寓邸」與「高雄日航酒店」共構開發案由台日建築龍頭大陸建設、大和房屋集團聯手規劃，斥資60億打造高雄國際級雙塔地標，2020年Q4亮相後即受許多頂尖客群青睞。 圖／業者提供

「和陸寓邸」住宅與「高雄日航酒店」共構、未來住戶可享有酒店游泳池、三溫暖、健身房公設與日本料理、全日餐廳、中式料理、空中酒吧等餐飲貴賓折扣服務，將住戶生活場域擴及至高雄日航酒店，營造出「家就住國際飯店裡」、「日系國際飯店做你家的會客廳」的尊榮感，驚艷高雄市場。

而且，日系飯店比歐美系更著墨「人」的服務與感受，可預見未來高雄日航酒店將融合日系待客之道的細緻韻味與高雄的海派熱情，帶給住戶更美好的居住體驗，在 「和陸寓邸」 ，以往出國旅行的奢享，將成為住戶的每日私享。

為落實「定義豪宅的不是大小，而是生活風格」的新趨勢，該案坪數門檻更降至22-56坪，同時又可彈性合併為45-92坪的中大坪數產品，加上兩兩背對的梯廳分流設計巧思，在單棟平面上創造單層雙電梯優質居住品質，在大陸建設因地制宜、精雕平面的用心下，為個案創造自住與置產兼備的價值，因此不單吸引高雄客群，買主更有二成來自台北。