捷運文湖線珍稀小豪邸 大安文華1999萬入手大安區門牌

台北市中心土地精華稀有，地段價值高，尤其鑽石地段「大安區」更是寸土寸金！加上該區又多為大坪數豪宅產品，因此想入手黃金門牌，總價門檻相對更高，讓許多自住客望之卻步。不過有建商卻逆勢操作，在黃金地段推出小坪數限量精品宅，2+1房2千萬有找，還鄰捷運學區和千坪公園，吸引不少想在蛋黃中的蛋黃置產客層關注，自去年12月正式開賣至今，已順銷達四成。

高群開發於捷運文湖線六張犁站500米、鄰遠企敦南商圈的靜巷內，推出新案「大安文華」，規劃21～33坪精品宅產品，全案僅18戶純住家規劃，挾黃金地段、交通便利、生活機能佳等優勢，建商還不惜重金聘請新古典建築大師黃秀莊，一手打造沉穩內斂的日系精簡風格小豪邸，總價1999萬起，相對親民總價，在大安區相當稀少，吸引許多自住型買家青睞，平均每週來客數約10組，已順銷四成，客群多為大安區在地客，以及高科技電子新貴。

「大安文華」 樣品屋。圖／業者提供

現場專案經理表示，大安文華是該區稀有的小坪數產品，單純住宅規劃，加上基地位置位於樂業街118巷靜巷內，步行30公尺就是2千坪的公園綠地，步行約5分鐘就能抵達捷運六張犁站以及全聯超市，機能優，環境寧靜舒適，生活品質佳。此外，文湖線可直達內科，作為教育部的種子學校，英語融入境域的教學裡、全面ｅ化的大安國小，以及看重找到每位學生的「優勢能力」，培養「自主主動學習」的芳和實驗中學，成為不少電子業白領族看中該區的主因，又離台灣最高學府台灣大學、台北教育大學、以及台北醫學院車程都在10分鐘生活圈內，因此超前部屬，在此置產。還有客戶一次買兩戶，父母和小孩同棟不同戶，方便就近照顧。

「大安文華」 所在的六張犁站，擁有富陽公園與福州山公園，自然森態環境在台北市區難能可貴。圖／業者提供

專案經理指出，台灣20年來房價只增不減，但買房「買對比買便宜更重要」，因為蛋黃區漲價快， 20年前如果買新北市至今每坪可能只漲10~20萬，但大安區20年來已漲了4~5倍。

「大安文華」 鄰近大安區超級黃金地段敦南遠企生活圈。圖／業者提供

「大安文華」戶數少住戶單純好管理，小坪數、低總價入手相對輕鬆，現今又是低利率時代，存錢的速度根本追不上房價，加上總共僅18戶，戶數少土地持份大。因此聰明的客戶很清楚自住就是一種投資，2房是未來購買3房的基礎，為未來20~30年換屋做投資預備，做為日後小孩自住、出租、或是做為資產獲利轉移配置等規劃，不僅可坐享增值保值，更保持未來資金靈活運用的彈性，因此成為此案勝出的核心優勢。