房市看穩！甲桂林首季240案量蓄勢待發

在去年疫情衝擊全球下，台灣在蔡政府領導下，不僅上萬人的演唱會、職棒賽事如常舉辦，股市表現、百貨業績、國旅帶動的觀光民生消費也迭創新高，房地產市場更「疫」外屢開紅盤，代銷公司甲桂林廣告副董事長曹瑞濱認為，台灣真是全球最幸福的所在，並以「穩」字表達對小英政府的感謝與對2021房市的期許，他預料剛需將延續去年氣勢，繼續成為今年的主力，其中換屋需求的購買力道今年還會再增多，待售豪宅也會在今年告一段落。

甲桂林廣告總經理陳衍豪表示，公司今年第一季計畫將在雙北推出八筆新案，總銷達240億元。他特別指出日前以不錯價格成功標脫的「中華開發大樓」所在南京東路沿線，甲桂林就有弘千中鹿南京西路案「大承」、東騰機構南京吉林案「序東騰」、大陸建設南京東路案「鐫萃」等趁勢登場。另外，還有萬華區「華穗」、南港區「新美齊－新居」、南港區「久云嘉潤」；新北市則有中和區的「漢寶星」、「漢寶之丘」。

在台商資金陸續回流之前，公司就在雙北與台中七期等地的都會核心地段超前部署接案，更跨界與知名導演吳念真、羅景壬、VERSE雜誌創辦人張鐵志、知名作家舒國治等人合作，以創新的行銷模式傳遞個案優勢，打造台灣都會精華地區首屈一指的精緻代銷品牌。包括昇陽國際、信松廣場、琢豐、東騰信義、東騰界、大隱豐盈海、大隱小藍海、全陽豐會、漢寶天滙、常殷峰澤、昇陽城中、昇陽十里華、大直紅點和台中宝格、丽格等多處北中精華區個案，都寫下斐然卓越的亮麗佳績。