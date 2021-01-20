大安森林公園噴百億案量 中信集團都更案「溫州院」開紅盤

去年北市都更量創歷史新高，達1,436億元，不少都開發商都瞄準北市精華地段整合開發，大安森林公園周邊在第四季登場新案累計近百億元，在今年1月陸續進入強銷階段，包括「溫州院」、「富邦醴仁」、「吉美富徠大安森林花園」、「國美青田」、「德運永康」等皆為一線開發商指標案，每坪開價約落在170~200萬元間，以70坪起跳的中坪數產品鎖定大安區進階換屋需求。其中，從去年12月迄今開賣僅一個月就創銷售佳績的「溫州院」，係由四方開發建設整合台大等地主，在30年未有新案的溫州街推出基地面積648坪的都更案，在這波大安森林公園周邊都更推案潮中，以坪數、總價門檻相對可親的47、53、60坪規劃，率先衝出熱銷。

穩站200萬俱樂部的大安森林公園首排豪宅群，高樓層景觀戶價值更直逼每坪300萬。「信義聯勤」近兩年實登平均行情已達每坪255萬，吸引富邦、吉美、國美、德運加速整合力道，在大安森林公園周遭推出新案。其中四方開發建設市場較為陌生，但能與台大談成都更整合，實力絕不簡單，其背後正是大名鼎鼎的中信金集團，早年以捷和建設之名推案，04年以四方開發建設推案，總營建資歷已40年，與華熊營造共同承攬台北101建築工程，更包辦美國NBBJ設計的中國信託南港總部營建管理，「溫州院」則是中信集團四方開發建設再次與華熊營造攜手的力作，採SC結構，全棟1-19樓搭載38組住友GRAST制震壁，打造19層鋼骨制震地標。

「溫州院」將溫州街日式屋舍黑瓦灰牆、深院綠蔭的人文風範，轉化為接待中心外觀，更融入建築語彙，成網路打卡熱點。圖／業者提供

基地三面臨路的「溫州院」整合出648坪完整街廓的氣勢，一推出即成為大安森林公園周邊房市亮點。個案請來「三二行館」、「文華苑」衡美設計、亞洲大師級花藝家CNflower凌宗湧總監，與台北首席地標豪宅大師陳傳宗等國際卡司，萃取溫州街早年臺靜農、殷海光故居，日式屋舍與老樹庭院的青瓦、灰牆、木窗的儒雅人文氣息，透過全棟質樸的灰色石材與木棕色金屬構件，轉化為謙和溫潤的當代建築空間語彙。

負責銷售「溫州院」的慕樺廣告協理蔡宗宏分析，近年市場嗅到「離不開生活已久的北市精華區」的高端換屋買氣升溫。「溫州院」在大安森林公園豪宅名宅聚落的光環加持下，在高資產配置外，營造出回歸居住本質與住家溫度的人文品味建築，每坪開價站上150~170萬元，受到一群與台大有淵源的企業主、自營商、律師、醫生及科技業等買方青睞。