國際熱錢湧入 買進「碧蘭溪城」享受資產增值效應

國際熱錢湧入台灣，造成台北股匯市續攀新高點，按歷史經驗，這波由國際熱錢所引爆的資金行情，勢必形成外溢效應，進一步推升不動產交易價格，同步享受抗通膨與資產增值雙利多。

由拙石建設、合田開發、竹毅國際三強聯手在宜蘭推出的「碧蘭溪城」溫泉度假會館，提供「包租3年、年利率3.5%，包租期滿附買回105%」、且前3年房貸只需繳利息等優惠方案，因3年預估投報率可達41.16%、遠高於3年定存投報率的2.58%，從推出後一路熱銷即可證明。

「碧蘭溪城溫泉度假會館」(16)日召開投資說明會，現場邀請消基會房屋委員會召集人張欣民分享不動產投資心法，他認為，去(2020)年全國建物買賣移轉棟數已達32.1萬件，不但較前年的30萬件成長，也直逼2013年前波高點的37.1萬件，大家會質疑的是，去年新冠肺炎疫情綿綿無絕期，為何台灣房市卻可以逆勢成長、如此熱絡？原因很簡單，熱錢大舉湧入台灣所致。

碧蘭溪城溫泉度假會館3D外觀。圖／業者提供

國際資金湧入的結果，先是台灣加權股價指數在台積電股價飆破600元帶動下、持續將歷史高點推升至2萬6千點之上，新台幣兌美元匯率更是看到27元大關的波段高點，當投資人在股匯市有獲利，就會開始投資其他產品，房地產就是其中之一，張欣民表示，值此強新台幣時代，富人老早默默開始佈局房地產，至於如何在此資金巨浪下在房地產賺到錢，大致上有下列五大模式：

一、賺取穩定資金模式(包租公、投報率要高於年定存利率)；

二、投資賺價差模式(口訣是低買高賣，低買最高指導原則是老、破、舊、法拍)；

三、槓桿操作模式(小錢賺大錢)；

四、放長線釣大魚模式(養地/等待增值、尤其是雙北市都更或危老產品)；

五、投資/經營賺價差模式。

合田開發總經理吳宗哲指出，當時找到「碧蘭溪城溫泉度假會館」這塊地是因緣際會的結果，很多朋友跟我說，退休後想在宜蘭買塊地種種花草，但事實是，光是找地、蓋房子、找人打掃管理實在太麻煩，如果有人可以幫他把這些瑣事搞定，就可以實現退休夢，加上遇到竹毅國際執行長洪宗宏，歷經一番討論後覺得可以將這塊地蓋成渡假會館，可以將這塊地的效益發揮到最大。

去年新冠肺炎疫情肆虐，改變了全球飯店經營模式，所有飯店價值幾乎都面臨修正，只有「位於衛星城市的渡假型飯店」價格不跌反漲，主要因為兩天一夜與三天兩夜的「微旅行」會取而代，這從前陣子跨年台東湧入7萬多人聽張惠妹演唱會就可以看得到，這也是我會跟吳宗哲總經理建議要將這塊地規劃成溫泉度假會館的原因，希望可以讓來到這裡的客戶真正享受渡假的感覺。

合田開發總經理吳宗哲指出，當時找到「碧蘭溪城溫泉度假會館」這塊地是因緣際會的結果，很多朋友跟我說，退休後想在宜蘭買塊地種種花草。圖／業者提供

從地理位置來看，「碧蘭溪城」位於頭城鎮的交流道旁，從礁溪轉運站過來僅3分鐘，上交流道非常快，可以省去塞車之苦，且僅需要5萬元訂金、自備30%，即可入主菁英飯店，低風險、獨立門牌、完整房屋與土地權狀、戶戶非持分權狀；更重要的是，由於交屋後每個月都有房租可以收，值此高房價時代，能夠創造被動式收入，加上又附買回機制，將可大幅降低資產配置的風險。受惠於房地產業景氣回溫，今天「碧蘭溪城」投資說明會場湧入近百名貴賓進場聆聽，現場已經有多組下訂，並獲贈礁溪老爺酒店住宿券，並抽出8貴賓，贈送礁溪老爺酒店餐券。