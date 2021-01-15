河岸綠意新住宅 麗捷花園廣場 健康養生的績優門牌

進入冬季，國際間新冠肺炎疫情回溫，儘管台灣防疫成效卓著卻也難以鬆懈。第三季以來回溫的房地產市場，具有永久棟距、兼具休閒養生的新建案備受青睞；尤其新北市三重區仁義重劃區，與北市一橋之隔，房價省一半，緊鄰萬坪河岸綠帶，又享便利交通與生活機能，買氣攀升。

根據日前中央大學台灣經濟發展中心發布的報告中，「房市信心指標」在五月後開始擺脫疫情，出現回溫。分析指出，央行降息、台商回流、香港政經情況惡化帶來的境外資金潮，房市需求上升，購屋信心在九月創下歷史新高。民眾觀望房價「看回不回」後，潛力重劃區成為購屋熱點。

買氣回溫 河岸綠色住宅成為購屋首選

受新冠肺炎疫情影響，民眾對健康住宅需求更甚，相較於市中心高昂的房價、擁擠的空間，新北市綠帶空間的區段，成為購屋族群首選標的。與台北市士林區、大同區僅一橋之隔，五分鐘車程，房價僅1/2的新北市仁義重劃區，緊鄰15000坪河岸公園、運動場，全區採低密度開發，綠覆率15%，天寬地闊的地理環境十分難得。

事實上，台灣經歷2003年SARS疫情後，台北都會區的河岸綠帶住宅社區已成為保值、搶手的優質門牌。河岸住宅享有永久棟距，綠帶形成天然屏障，提供居民大口呼吸的奢華；另外還包括景觀無價，雙北政府積極打造具特色與休憩運動機能的河濱公園，更成為居民可就近享用的動輒萬坪免費公設。

相較台北市河岸豪宅高不可攀的價格，近年，新北市河濱沿線形成新的住宅聚落。其中，新興的三重仁義重劃區，就有業者推出訂簽88萬起，即可買到三房加車位的新房子，買氣暢旺。

仁義重劃區與擁擠市區僅一橋之隔，正好遠眺美麗的夜景。圖／業者提供

走路五分鐘享用萬坪休閒綠地 總價千萬買三房

仁義重劃區成為各大建商競相推案地段，包括達麗、國泰、元利及麗捷建設等。在林口、桃園地區推案素有口碑的麗江機構，旗下的麗捷建設推出的「麗捷花園廣場」，走路一分鐘就到河岸運動場，社區規劃為地上12層、地下4層，現在訂簽只要88萬元起，就可以入主32-37坪的三房還加車位，而且戶戶挑高3米4的規劃，更成為少見的實住型產品。

千金買屋，萬金難買健康與安全。「麗捷花園廣場」採高規格建材與施工，以高於法規的標準，採用ISO品質認證的東和鋼鐵、力泰水泥、大漢水泥與SA級鋼筋續接器，依樓層結構需求，將水泥磅數提升至4000～6000磅，且地下連續壁深達29公尺、厚70公分。更是全區唯一採用豪宅產品才有的22.5cm制音中空樓板，除擁有優異隔音、隔熱特性外，亦能提升載重以及抗震效能，減少室內結構小樑的需求，讓您的居家空間更加完美舒適。