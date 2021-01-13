千坪都更傲視雙北 國家級建設匯聚南港 頂級商辦 純住宅社區 供不應求

觀察近期國際經濟情勢，受到全球疫情再度爆發影響，國際經濟信心下滑，復甦動能疲弱。反觀台灣市場，受到疫情穩健控制帶動，台商返台設立企業總部以及外商來台刺激產業龐大需求，不但激勵商用不動產部分持續上揚，北市辦公商辦供不應求，開發商及壽險業也紛紛投入搶地行列，尤其是交通發達、各項公共建設逐漸到位的南港，土地交易規模最有感。

台北市政府地政局日前公布110年土地現值，平均漲幅2.17%，北市12個行政區都上漲，漲幅最大的為南港區3.38%。根據台北市政府地價科資料，北市4668個地價區段約92.37%上漲，受到東區門戶計畫整體帶動的南港區又以3.38%的上漲幅度居冠。

國家生技園區 年產值逾500億元

2014年以來，南港發展逐漸成形。隨著中信園區進駐、南港高鐵通車，依循台北市政府東區門戶計畫，許多開發案跟著蓄勢待發。東區門戶計畫的總面積440公頃，比台灣目前鑽石地王、總面積153公頃的信義計畫區大3倍。不只是面積廣大，南港也是現在大台北地區面積最大、政府投入最完整的發展區塊。

2018年國家生技園區正式啟用，依憑南港五鐵共構交通優勢，各項最新研發繼續串鏈亞洲最大竹北生醫園區，北台灣國際級生技態產業廊道逐漸成形。生技產業是集合人才、技術、資金、法規與環境的高度知識密集型產業。依據規劃，預計2023年啟用的南港中央研究院旁邊的「國家生技研究園區」，將成為台灣最重要的生技研發基地，完工後包含研發、試量產、商務辦公合一等產業空間齊聚，預估可望創造至少3000名就業機會，帶動生技產業年產值超過500億元。此外，績效表現全亞洲第一，曾榮獲英國經濟學人智庫EU評比為亞洲四大軟體園區的南港軟體工業園區，三期總面積共約10公頃，已經吸引許多大型跨國企業進駐，接軌國家會展中心串聯成國家級會展聚落。另外，經濟部也在南港軟體工業園區二期F棟生技大樓，設置「南港生技育成中心」，產業鏈完整建立，生技產業與已經發展成熟的資訊產業，將齊聚南港，攜手推動台灣在國際發光。

台鐵台電近6千坪都更 各大建商摩拳擦掌

南港今日除了各項計畫推動，傲視大台北的超大面積都更案，也是推動地產價格攀升的主要原因。台鐵局日前已公告位在昆陽街、南港路三段47巷、市民大道七段及昆陽街60巷所圍中心區域公開評選招商。台鐵局公開表示，這塊面積高達1026坪，土地使用分區為第一種特定商用區的土地，基地位在捷運昆陽站北側、東區門戶計畫範圍內，產權單純、形狀方整、交通便捷，各項優勢集中，計畫興建19層複合式商辦大樓、釋出萬坪面積。預料將為區域房市推升注入新動能。

緊跟著台鐵局腳步，台灣電力公司日前也舉辦「南港區北部儲運中心」都更招商說明會，釋出大於台鐵玉成段4倍的4728坪土地。該處為台電北區儲運中心南港舊址，也是東區門戶計畫銜接信義計畫區的起點，緊臨忠孝東路六段，近捷運後山埤站、南港運動中心、市立聯合醫院忠孝院區以及松山車站，是台灣首次由國營事業主導的公辦都更，計畫投入百億元開發住宅、商辦，開發後總銷預估可達300億元，吸引許多金融壽險、大型建商摩拳擦掌。

擎天森林1800坪純住宅社區

看好南港發展及未來整體住宅需求，亞昕國際、新潤興業及海悅國際等三家上市櫃公司，今年初以52.35億元，接手興富發建設位於南港的1,625坪土地，並和原地主白天鵝機構，共同推出基地面積逾1,800坪，總案量高達120億元的指標建案「擎天森林」。位在中視媒體總部、重陽公園旁興南街上的「擎天森林」，總銷達120億元，是目前台北都心規模最大的純住宅社區。基地面積超過1,800坪，為地上26層、地下4層，21、26、38、46坪2到3房雙塔建築。專家表示，大片完整、可完善規劃的基地是南港在台北市中心最難能可貴的價值。另外，根據信義全球資產統計，未來 7 年內，初估台北市南港地區將新增面積達 21 萬坪的商辦供給，南港可望成為繼信義計劃區外，另一個頂級辦公大樓、大型商場、星級飯店林立的新熱區，而隨著各項建設持續實現，區域房市發展潛力更是備受期待。