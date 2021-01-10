政府宜審慎對應東南亞4國磁磚反傾銷的可能結果

近日台灣寒流令人抖瑟不停，然而卻另有一大群人的心情堪比此波寒流更加冷冽難挨!

去年11月30日一場由本土三家磁磚業者控訴進口磁磚業者自東南亞4個國家引進比本土更低價的磁磚，具狀向政府相關機關再度提告磁磚反傾銷，期望政府對東南亞這4個國家(印度、印尼、越南、馬來西亞)提高反傾銷稅藉以重懲。

進口磁磚業者認為這是本土磁磚業者一次又一次要求政府祭出保護傘、遏止進口的手段，嗣後雙方便由經濟部貿易調查委員會(貿調會)召集，一起參加由貿調會主持的聽證會，日前貿調會已於網站公告聽證會內容，近期便要將報告送交行政院給相關政府部門參考，決定是否對這4國進行調查，姑且不論政府最後是否要對4個東南亞友好國進行磁磚反傾銷調查，但進口業者認為可預期的是，從開始調查到實施反傾銷，除將造成進口成本大幅調高無法再進口而關門停業、連帶使得近萬名員工因而失業，且台灣恐將遭受這4國回以反反傾銷，甚至可能擴及磁磚以外的台灣所有進口至這4國的產品都被懲以高關稅報復!

誠然；每個國家的政府都有保獲本土產業發展的義務，而WTO國際經濟貿易組織的成立的精神就是要打破每個國家自我鎖國的窠臼，以確保會員國進出口貿易順利流通，減少經商的不確定性，做為會員國與會員國之間進行經貿交流的基礎，我國已於2002年元月加入WTO成為會員國之一，東南亞4國也是會員國。猶記數10年前政府以裕隆為本土汽車產業而施以保護政策，以提高關稅..等法規進行進口限制，但後來因國人對國外車種更多元、性能優異、配備佳..等不斷訴求下，最後只能順應民意大舉開放進口，除此早年未開放報禁前，國人只能選擇少數主流報紙(中時、聯合)與三台電視(台、中、華視)等媒體，但解禁後百家齊鳴，蘋果、自由、中天、民視、TVBS、三立..相繼加入閱覽與收視行列，讓國人享有多元的選擇，也感受到政府對人民的美意，台灣也成為受國際高度認同的民主、自由、開放國家。

從前車之鑑，可看到讓國人擁有自由多元化的選擇潮流永不會改變!以磁磚而言也是相同的道理，政府應讓國人享有同樣的選擇權利，不用出國，在台灣就能買到本土製造或國外進口的各式磁磚，以自己能負擔的價錢選擇所喜歡的磁磚，若東南亞4國或其他國家的磁磚進口到台灣，呈現出的品質佳、樣式新、花色美、功能優卻又比本土磁磚更物美價廉，那麼政府更應收起保護傘，積極鼓勵進口業者到世界各地引進各式優質磁磚提供給國人，讓進口與本土磁磚自由競爭，否則，對4個國家施以反傾銷稅，不僅讓國人喪失選擇與比較的機會和權益，也可能造成本土磁磚因形成市場寡占性而趁機抬高售價，更恐將揹負違反WTO毀譽，政府應審慎應對、施為，亦可避免損及蔡總統以「TAIWAN CAN HELP」提升台灣形象所做的努力。