普華不動產標售台北市精華商用不動產

台灣由於防疫得宜，社會經濟活動與國際相較未受明顯影響，受利率持續低檔且市場資金充沛環境帶動下，不動產成為相對保值之資金投資標的，最近一期信義房價指數更創下過去五年最高紀錄，根據PwC普華國際不動產統計，2020全年商用不動產成交總金額億達約1,321億創九年新高紀錄，而土地產品成交總金額達約2,847億創十年新高，顯見市場動能未因疫情影響，反而延續2019年熱潮未見衰減。

受惠中美貿易及新冠疫情影響，促使企業加碼回台佈局，商用不動產交易持續熱絡。普華國際不動產公司接受客戶委託，辦理台北市商用不動產公開標售，標的分別位於台北車站及西門商圈，坐落於西區門戶翻轉軸線上，鄰近雙子星開發案，地段精華交通便捷，商業機能活絡，土地增值潛力高。

此次普華國際不動產受託標售二案均鄰近西區門戶及未來區域指標C1D1雙子星開發案，其中一案位於台北車站周邊博愛路上，建物面積約 484.86坪，鄰近未來雙子星開發案，台北車站為企業搶進駐的指標地區之一，此次標售案件有捷運板南線、新店線、信義線、機場捷運線、台鐵、高鐵及京站轉運站等交通優勢，頂級區位及六鐵加持下，不論是自用辦公室或者投資出租皆是投資人選項。

另一個標售標的位於知名景點西門商圈內，此案建物面積約721.49坪來往人潮車潮熱絡，隨著新冠疫情的舒緩及疫苗的問世，西門商圈肯定會再次活絡復甦，連日系品牌唐吉柯德都大舉進入設置旗艦店，PwC普華國際不動產總經理田揚名指出，由於近期國外疫情加劇及春節返鄉人潮，北市近期防疫旅館幾乎訂房客滿一間難求，近期飯店需求詢問度大增，也看好防疫期間商旅商機及未來各國疫苗接種後，期待下半年或明年觀光旅遊成長大爆發。同樣具有捷運板南線、新店線及機場捷運線的區位加持，隨著疫情的淡化，西區人潮及後勢有看漲。

田揚名補充指出，此次受託標售二案除了上述特點外，尚具有土地使用分區為第四種商業區土地特性，因屋齡超過30年未來具有都市更新及危老重建題材，土地含金量高，此次標售台北市精華商用不動產，為市場上少見的稀有不動產投資機會，投資人可把握進場投資精華地段的最佳時機，此次標售預計於1月20日上午10時開標，詳見https://www.pwc.tw/real-estate，詳情可洽普華國際不動產公司，連絡電話：0965-575-678。