換屋族不等了！文山區中大坪數交易暴增5成

住展雜誌統計，2020年北北桃竹等地新成屋、預售屋房型比例仍以2、3房為大宗，其中台北市最為特殊，4房比例為4大都會區最高之外，也比2019年同期成長2.1個百分點，專家指出建案規劃房型比例代表需求面，顯示近一年首換市場相當熱絡。

觀察統計數據，去年台北市新建案房型比例，1房產品占比由去年的18.8％下跌至13.1%，2房比例超過3成5，3房則是維持近年一貫熱度，比例近3成5，特別的是，2019年台北市4房比例僅15.１%，但2020年上升至17.2%，住展雜誌研發長何世昌觀察，近期坪數不過大的3~4房產品銷況都不錯，尤其是總價帶相對低的建案，換屋族較好入手。

以台北市12個行政區而言，萬華區、文山區新建案平均開價最為親民，其中文山區有河濱、有綠地又有文教區，型塑優質生活環境。根據台北地政雲統計資訊，文山區2020年交易件數成長最多的為59~69坪，總件數達108件，近三年內大增50.9%，此外，49~59坪交易件數也達178件，成長幅度高達44.9%。

「遠雄晴川」高CP入手價 企業主、金融白領搶先入主

像是去年9月正式銷售的「遠雄晴川」位於文山地區金融、行政、商業匯集的木柵路三段，規劃52~72坪4房適居空間，公開短短3個多月吸引近百組客戶入主，關鍵在於，和距離10多分鐘的大安信義區相比，「遠雄晴川」最高總價不到6,000萬元即可入手，且為市中心少見三面臨路角地，又有臺灣蔦屋擔任社區選書生活提案者，在「建商有品牌、地段有保值、基地夠大氣、公設夠質感」之條件下，方能一公開即創下銷售佳績。

河濱公園與文教優質環境，吸引不少換屋族。圖／業者提供

先天優勢、地利之便 木柵路優質生活

「遠雄晴川」占盡地利之便，步行可達10多座大大小小公園綠地，斜對面即為文山區行政中心，附近有全聯賣場及木柵市場，此外，木柵路三段為文山區「銀行一條街」，每走1~3分鐘即有一家金融機構，環狀線第二階段之南環段也橫貫文山區的心臟地帶，在此設立Y2A站，完工後將與文湖線形成雙捷優勢。

遠雄建設延續過去「遠雄日光」、「遠雄秀明」等案佳評，整合10多年才開發出這塊珍稀美地，規劃星空茶屋、天空城市農場、交誼廳、健身房、樂廚教室…等多樣質感公設，完工後百米凌空29層SRC建築、黃金級綠建築，將成為文山區建築新地標。

【遠雄晴川】

預約專線：2939-6558

接待中心：台北市文山區木柵路三段81號

官網資訊：https://www.farglory-realty.com.tw/build/detail/h79