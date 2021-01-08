看準善化未來房市契機　富聿建設搶先佈局

台積電在南部建廠帶來週邊房市熱度大幅增漲，隨之而來的是房價飆漲效應，而南科快30年的積極招商進駐，對台南、新市、善化等地區影響甚大；長年耕耘台南的知名建商「富聿建設」看準善化未來房市，首度投下大筆資金強勢進入，正式宣告進軍「善化」。

富聿建設總經理王守順表示，現在的善化，就像是40年前的竹科，而南科也因為「護國神山」之稱的台積電帶來的影響，讓台南開始有了新的一面，台積電不僅是世界矚目的企業體，更提供在地大量的就業機會，對台南有相當大的貢獻。以善化的條件來看，未來極有可能成為台南的地理中心、交通中心與就業中心、旅遊中心。

王守順說，南科有60%的土地在善化，週邊房市很有可能被帶動，以科學園為主軸的區域，更帶來大量的就業機會；交通方面有國道一號及國道二號、國道八號可以直接上高速公路，鄰近省道、台鐵等四通八達，未來南迴鐵路的起點，很有可能從善化開始，觀光人潮在未來會湧進善化；南科周邊包涵新市、山上、大內、官田、安定、善化則位在中心點，未來成為台南新行政中心的可能性高。

富聿建設花了多年時間和林家懇談，終於打造出富有故事的「居賢林園」。（圖：富聿建設提供）

以豪墅著稱的富聿建設，在善化的首案就是具有代表性的「居賢林園」，多年前向在地具知名度的「林家」後代手中，買下2300坪的土地，打造近50戶的豪墅區，因背景特殊，王守順總經理原封不動的移動其中一棟林家老宅，承諾林家不蓋大樓，要以故事及保存來延續林家驕傲的記憶。王守順謙虛的說，很幸運購買到這塊地，但考量林家在地140年的背景及有音樂藝術涵養的家族，如何打造有藝術人文、對善化有益處的建築是相當大的課題，光是保留既有元素及考究家族歷史、生活紀錄就花了3年的時間。

一棟令人感動的建築，會不斷地觸發著人與建築的關係，思索著「為了人的生活而量身打造的建築」（圖：富聿建設提供）

富聿建設在善化第一個建案就相當有挑戰性，秉持「不以利潤為導向，以利未來增加更大的利潤」，王守順未來將以善化為銷售主力中心點，積極拓展周邊房市建設，他強調，未來在善化已經不會再有和「居賢林園」同質性的建案出現，蓋大樓才是未來的主流趨勢，目前已經鎖定週邊土地並進行購地，未來鎖定南科為首要目標客群，打造他們心中理想的家園。