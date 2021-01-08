京耀建設 湖口王爺壟 大公園核心地王 盛大開工

疫情衝擊下全球經濟局勢丕變，在低利的時代，讓國際各國的資產通澎，資金轉而挹注房地產的情況下，台灣六都房市島內熱燒，以新竹地區為例，在新竹市及竹北市房價節節高升情況下，以高速交通優勢，擁有低密度優質生活環境的湖口王爺壟重劃區，成為科技新貴移居首選。其中，又以「京耀建設」取得大公園地王的絕版大基地，最受各界矚目。

以住宅結構安全用心贏得好口碑「京耀建設」負責人王聖利總經理，曾經擔任中悅建設、元啟建設結構技師，他深刻體認住宅結構安全的重要性，也因此堅持建築品質安全至上，京耀建設致力打造的「青年樂活優質好宅」，並為湖口王爺壟重劃區唯一採用戴雲發的建築結構專利技術『Alfa Safe』柱中柱加強居家安全，全面提升安全係數成為家人的安心避風港。

「京耀建設」負責人王聖利總經理，曾經擔任中悅建設、元啟建設結構技師。圖：江富滿

「京耀建設」看好在新竹的湖口王爺壟重劃區發展潛力，隨著新竹科技城及各工業區就業人口高速發展，新竹/竹北市等區因新屋供不應求，加上新竹市竹北市等地區土地價格已經高不可攀，在成本的層層堆疊下，基礎終端房價已經不親民，新世代家庭可以選擇交通便利、就業機會多元、區域發展成型、生活機能到位的湖口王爺壟重劃區，享受更優質生活環境，減壓房價，實現成家夢想。

「京耀建設」取得大公園地王的絕版大基地。圖：業者提供

「京耀建設」繼大中壢蛋黃區推出「京耀富達」熱銷圓滿後，瞄準在王爺壟重劃區核心地王，君臨萬坪公園獨享綠意首排。鄰30米中山路，近控湖口交通樞紐的絕佳立地優勢，打造戶戶面公園的璀璨建築，並邀請台中七期極緻精雕的謝和昌建築師執筆設計。規劃2-4房26-42坪舒適居所，以職人匠藝打造極緻瑰寶建築，守護家人永續傳承。