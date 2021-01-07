力麒建設新莊唯一代表作「力麒家家富富」打造新莊SC鋼骨莊園

台北市知名品牌力麒建設，用三十年最實在的資歷，在新莊佇立一座感動家心的城堡！「力麒家家富富」SC鋼骨制震結構，連續壁深入地底40.5米，厚達110公分，超越國家標準，為您傳承最驕傲的厝，打造您的新30年！

「力麒家家富富」擁有近600坪綠意花園，是市中心難得的氧生濃情，還特別規劃一座花園泳池，更是日常度假的奢華享受；迎賓大廳、健身房，多功能宴會廳，讓家人的每日都精彩，讓自己的成功也有犒賞。

由建築大師張維哲、LV日本燈光大師岡安泉、國際級景觀華谷工程、豪宅空間大師含弈設計等名家共聚聯手，「力麒家家富富」敬獻不浮誇的氣派、低調的華麗，用一座建築傳家的心，擘劃出精緻又細膩的風華。

「力麒家家富富」實品屋。圖／業者提供

25層擎天地標，「力麒家家富富」前後大棟距器度，讓生活有了窗景，更有了豐富採光！同時引進防疫精工、健康思維，從當層排氣、FRP進化水箱、三協氣密窗、膠合玻璃…極盡居家安康規劃。「力麒家家富富」永遠了解您對家人的愛，所以堅持用最好的品質，獻上最安心的建築承諾！

散步5分鐘，輕鬆擁有新泰商圈、近67,000坪運動公園，也能快速串聯台65；繁榮在手邊，寧靜在身邊！「力麒家家富富」好好起厝，給您好好的住！溫暖落成，55坪換屋首選，72坪大戶傳承，現在正好時，歡迎蒞臨鑑賞。

基地位置：新莊區中環路二段220號

迎賓專線：02-8994-1888。