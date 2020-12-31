好產品、會增值！「鉅慶銘鑄2」挾好口碑登場

聰明買房有兩大訴求，(1)好產品，(2)會增值。好的建築產品條件很多，但是以居住室內的格局最重要，採光、通風是一定要考量的重點，如果能選到「低建蔽率」的產品，放大居住空間，則更是優選條件。至於地段增值部份，選擇(1)大基地的建案、(2)區域穩健發展、(3)生活機能豐富，則是聰明置產重要3選項。以桃園市鉅慶建設大基地「鉅慶銘鑄2」建案為例，就可以清楚看見聰明買房「雙訴求」與「3選項」。

鉅慶建設只蓋自己滿意的房子

擁有30餘年資歷的鉅慶建設總經理葉春和認為，從使用者角度設計出具有市場競爭力的商品，才能獲得消費者青睞，創造出好的銷售成績。他說：「打造一棟自己想住、自己滿意的建築，就會是一件讓消費者認同的好商品。」在這樣的建築理念下，2018年在桃園市中心桃園區推出「鉅慶名鑄」，因為「以人為本」的優勢規劃，僅不到一年銷售時間，就全數售罄結案，創造銷售佳績，如今優質建築矗立在基地上，展現著精緻建築品質，也贏得市場消費者口碑認同。

通風、採光、低建蔽率，打造好宅

「鉅慶名鑄」紮實建築工法以及強勢建築規劃，贏得認同，鉅慶建設2021年在鄰近小檜溪重劃區地段規劃適合首購、首換35-52坪(3-4房)的「鉅慶銘鑄2」建案，延續第一期好口碑的最佳人性居住空間規劃再升級，第二期建案規劃戶戶三面採光(部份甚至高達四面採光)格局，浴廁、梯廳都規劃開窗，在新冠肺炎的後疫情時代，創造舒適居家光線、良好通風的健康居家場域。為了讓居住者擁有更大使用室內空間，鉅慶建設在建築規劃上將所有樑柱外移，不佔據室內空間，讓居住場域更方正通透，創造出僅26％的低建蔽率，爭取更高的買房CP值。

聰明買房 「鉅慶銘鑄2」具備增值3條件

「鉅慶銘鑄2」擁有採光、通風、低建蔽率的居住優勢，已經讓產品力達到宜居健康好宅的要求，在居家地段上也具備增值3條件：

(1)大基地–約2171坪基地，可創造更佳的建築設計理念，是房地產增值要件。

(2)發展強–鄰近小檜溪重劃區，在房價持續堆疊增值牽引下，具備增值動能。

(3)機能足–位處南崁溪以東成熟區域，比小檜溪重劃區更近享豐富生活機能。

天上掉下來的利多，綠憩環繞

「鉅慶銘鑄2」還有一項近鄰的公共建設利多，桃園市政府已確定將緊鄰基地旁的民光東路、民有五街交口的約593坪土地，規劃成為都會綠地，預計2021年1月下旬開工，打造更完善的鄰里公園，提升在地居民的生活品質。未來「鉅慶銘鑄2」除了緊鄰都會綠憩休閒處所之外，也讓回家與出門的路徑上，增添一個綠意廊道。擁有「家住公園旁」的增值條件，「鉅慶銘鑄2」更讓建築退縮33米，創造出開闊的社區前庭花園，打造「綠憩環抱」的居住氛圍。

滿滿的公共設施規劃，好宅新居所

「鉅慶銘鑄2」公共設施規劃部份，比照豪宅規劃，前庭花園、氣派大廳、活氧健身房、瑜珈教室、文青閱覽室、學養家教室、兒童遊戲室、KTV歡唱室、後花園水景、標準私人泳池、第二門廳等等規劃，要滿足0-99歲的宜家居住生活饗宴。有了「鉅慶名鑄」的業績，證實鉅慶建設的高品質建築施工以及規劃能力，「鉅慶銘鑄2」是集結一期優點再進化的新建築，更值得期待。