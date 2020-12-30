地段為王！菁英置產首選藝文特區

富豪聚落是資產增值的指標、也是身份地位表徵，台北市信義計劃區、新北新板特區、台中七期分別是當地菁英置產的第一指名區段，區域中的高端豪宅更是富豪競相追逐的標的，近年發展快速的桃園藝文特區，大桃園地區菁英族群進駐首選地位難以撼動，指標豪宅「麗晶花園廣場」房價創下每坪近46萬元近年桃園最高，成為桃園「新豪宅一哥」，更讓不少富豪及菁英趨之若鶩。

台北市信義計劃區新建豪宅房價普遍站上每坪200萬元，新板特區、台中七期豪宅房價行情多已站上6、7字頭，最高甚至有8、9字頭的成交價，交通便利、公共建設與民間企業持續投入開發，高端商辦、飯店、商場、豪宅匯聚，尤其在近年台商回流、資金氾濫的大環境中，富豪與菁英族群在資產配置上，紛紛將資金及財富布局朝向城市中的第一黃金區段移動。

公告土地現值「地王」的變動也可看出城市發展的脈絡，各城市的地王，多已從早期的火車站前、老舊商圈，漸移轉到新興開發的商業中心和豪宅聚落。

桃園藝文特區以展演中心為中心，整齊的建築天際線和大面積綠帶，擁有桃園最宜居的城市風貌，市立圖書館總館和電影院將於2022年營運啟用，將帶動休閒娛樂機能與藝文氣息進一步提升，桃園捷運綠線動工，擁有G10大興西路站、G11展演中心站的藝文特區，未來交通更可快速連結大桃園各地，北北桃一小時生活圈成形，房地產業者觀察，藝文特區正在複製台北信義計劃區的發展模式。

國際訂製藝術品陳列，讓社區化身為藝廊。圖／業者提供

根據實價登錄顯示，由麗寶集團．福容開發投資興建、位於藝文特區正核心的「麗晶花園廣場」最高房價達每坪近46萬元，擠下藝文特區豪宅群，榮登近年桃園「豪宅王」；「麗晶花園廣場」的1樓店面，也創下每坪153萬元的區域最高價，成為藝文特區的「店王」。

「麗晶花園廣場」住宅、店面雙創區域新高價，顯示藝文特區富豪聚落地位難以撼動，房地產業者指出，藝文特區置產是一種身份地位的象徵，置產區域最貴豪宅，更像登頂金字塔頂端，尤其桃園近年各產業蓬勃發展，衍生不少新銳企業家、高階經理人、富豪為第二代的置產需求，這些中高端買盤多以藝文特區為置產首選。

「麗晶花園廣場」擁有溫水游泳池等十項飯店等級奢華休閒公設。圖／業者提供

「麗晶花園廣場」基面積達1,875坪，是藝文特區最後一塊大面積土地，福容開發打造三棟具現代風格的圓弧形建築，成為藝文特區新地標，也因為絕版、獨一無二的地段價值，加上規劃最符合目前中高端客層需求、適中尺度空間的56坪、68坪均質三房、戶戶雙主臥產品，自推出以來，吸引企業主和年輕二代菁英搶進。

此外，社區３樓則以近900坪大面積融合麗寶集團旗下飯店式高檔設施，創造出自成一區的活動會館，包括溫水游泳池、高科技3D高爾夫球模擬練習室等十項飯店等級奢華休間公設，讓居家和休閒的空間完美延伸；國際訂製藝術品陳列，更讓社區化身為藝廊，住戶如同住在美術館裡，不少住戶說，買房子不只是找一個居所，更是生活的享受。