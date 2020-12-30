劍潭站景觀地標熱銷九成 盛大開工動土典禮

劍潭站指標案「圓山帝寶」熱銷近九成，趕在跨年前熱鬧舉辦開工動土典禮，絲毫不受寒流影響。與會貴賓包括愛山林建設董事長祝文宇、冠揚建設董事長黃泰賢、台灣企銀董事長黃博怡、達欣工程副總黃綿聰等。本案在寸土寸金的台北核心地段，同時擁有捷運商圈，以及圓山萬頃綠意與雙河美景的優勢。愛山林建設上市首發案，以帝寶的規劃經驗，強化建築精工品質與公設享受，並主打23、41、47坪的精緻格局，即使每坪上看百萬，依然備受醫師、律師、工程技師、會計師、教授、海外華人、企業主等高資產族喜愛。

步行300米捷運站，高層景觀戶上看百萬

本案只要步行約300公尺，即可到達劍潭站2號出口，周遭環繞360度景觀，東面是圓山40萬坪樹海，西面則是基隆河與淡水河匯聚觀音山前，往南可欣賞台北車站雙子星特區城市夜景，往北則是觀賞陽明山國家公園群峰連綿，形成藏風納氣的好風水。還有2萬多坪的士林官邸花海、百齡右岸河濱公園，堪稱繁華劍潭捷運商圈的超人氣養生休閒秘境。

「圓山帝寶」12月30日熱鬧舉辦開工動土典禮。圖/業者提供

劍潭站中古屋實價登錄，買舊不如換新

愛山林建設總經理張境在表示，劍潭站週遭中古屋平均屋齡10-20年，平均樓高12-15樓左右，實價登錄的行情，約略在85-105萬。「圓山帝寶」則俱備24層全棟SRC鋼構、耐震6級、高樓層景觀的條件，單價約在百萬左右，因此吸引許多在地客換屋或為下一代置產，追求優質居住環境。

李天鐸建築X愛山林建設X達欣工程，豪宅界精工建築指標

「圓山帝寶」是愛山林建設(2540)上市首發案，做到全棟SRC耐震6級，並搭配豪宅工學，做到low-e玻璃、YKK氣密窗、長庚諧振活水，滿足陽光、空氣、活水的高規格健康養生建材配備。此案與地主冠揚建設協議合建，歷經20年整地而成。特邀豪宅大師李天鐸全案規劃設計，包括外觀美學、休閒公設、園藝造景、燈光設計，整體風格一氣呵成，也邀請50年老字號達欣工程負責營造，將「圓山帝寶」打造為區域性地標。