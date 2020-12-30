疫情加速富人回台定居 琢白銷售近尾聲

全球疫情持續，帶動一波原本全球布局的高資產族群將財富資產重心轉移回到台灣；近期政府限貸打炒房政策，主要是針對不良建商及投資客，自住客及資產配置者較不受其影響。但這也讓高資產族群更重新思考資產配置的實際需求，資金布局只鎖定「好的產品」，信義計劃區指標豪宅「55TIMELESS 琢白」，近來客戶詢問度就明顯大增，尤其是二、三代同住需求增加不少。

豪宅銷售業者觀察，今年以來疫情改變了豪宅買方的需求，疫情的邊境管制持續讓不少過去常往返兩岸的富豪，增加在台灣停留的時間，一些未進家族企業、在海外金融、創投、科技業歷練工作的富豪二代，因疫情轉變為在台灣家中遠端上班；有些在國外留學、唸書的小孩，也都因疫情而返台，富豪居住結構的改變，讓豪宅買盤對於二至三代同住所需的空間需求大幅提升。

因全球疫情導致華人富豪圈家庭思維及生活價值的改變，反應在購屋坪數的選擇上，以銷售亮眼的「55TIMELESS 琢白」來說，258坪的產品採取「一戶二門」的彈性格局，更符合層峰家族世代共融共處的居住模式，分而不離、獨立又相繫的空間規劃，這類產品客戶詢問熱度明顯增加。

「55TIMELESS琢白」 天空泳池公設相當吸睛。圖／業者提供

全球疫情緊繃、股市動盪，台灣不動產相對成為高資產族群穩定安全的資產配置。疫情所帶來的衝擊和不確定感，也讓富豪們重新思考資產的價值與富有的定義。在豪宅市場上，除了追求一級地段的黃金鐵律外，也讓高資產族在買房時更聚焦「好的品牌與好的產品」，這也相對凸顯買家的建築品味與鑑賞力！

「55TIMELESS琢白」是大陸建設的代表作，也是信義計劃區內唯一有普立茲克獎大師光環加持的私人住宅案，這棟由理查麥爾所設計的白色摩天地標，打破了台灣富麗堂皇的豪宅公式，做少不做多，簡單不單調的現代簡約主義，不僅在建築美學上接軌國際，公設規劃也將最具亮點的天空泳池與宴會廳等配置在最高樓層，和全球頂極飯店相同，因此受到許多具有國際視野的新創菁英、與留學背景的企業富二、三代族群青睞，因為他們看得懂全世界最頂尖的東西，懂得收藏紐約當代最具價值的大師級藝術品！