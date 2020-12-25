為推動都新更新 昇樺建設「樺」麗「昇」級　隆重喬遷

為推動都新更新、升級服務品質，昇樺建設特別購入200坪企業總部並於12月25日桃園經國特區新址舉辦「樺麗昇級 喬遷典禮」，邀請桃園市長鄭文燦及眾多產官學界貴賓蒞臨，共同參與昇樺建設喬遷喜事，並共同見證昇樺建設於全新展望。

昇樺建設自成立以來，便積極響應雙北都市更新、危老重建，以替城市打造更美風貌、為眾住戶打造人性建築為己任，並屢屢獲得不俗成績：首案迴龍「昇樺喜閱」於一年內圓滿售罄、第二案板橋「幸福昇樺」亦半年內紅盤完銷，籌備已久的汐止危老案「微笑昇樺」將於2021年1月公開，更是未開案先轟動，詢問居高不下；而於淡水紅樹林、北市石牌、新北市新莊也在積極整合土地，採每年同時規劃、銷售、施工維持2-3案的「滾動式經營」穩健操盤。

其品牌領導，是由凝聚20多年建築經驗，出自台大土木系並擁有土木、結構雙技師證照的谷念勝總經理，率領豐富經驗團隊，完滿陪著都市蛻變的大小環節。從開發、建設、營造、銷售、銷服皆由昇樺建設整合包辦，認真規劃人性建築、嚴格把關住宅品質，造就旗下建案地主、住戶皆好評不斷的優異評價。而今正式喬遷，將持續以品牌信念「職人心 家人情」為推動都市更新而努力，為客戶提供更高品質專業服務、為雙北創造更優質的人性建築。

【昇樺建設】新址：桃園市桃園區經國一路65號11樓

服務電話：03-316-7222