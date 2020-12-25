合悅建設新建案「合悅齊」 個案表現 成交關鍵

2020 年受到疫情衝擊，扭轉了全民消費習慣與生活方式，尤其在購屋觀點上，回歸到居住本質，建案環境宜居、建材及施工品質優良，才是吸引買方下手的主要關鍵點。

合悅建設近期推出的「合悅璇」與「合悅緣」一共二期作品，向來以扎實穩健的工法自居，品牌在內壢已打出高知名度，這次全新推出的第三期相當注重工法與建材，已購客全是在地客，除了來自站前車站的換屋客，有許多首購客來自龐大就業人口的內壢工業區及工程師，剛性需求強勁。

合悅建設第三期建案「合悅齊」位於中壢區復華十一街靜巷內，基地面積約388坪，主訴求37-44坪、3-3+1房產品，建築蓋至地上12樓、地下2樓，全區35戶社區單純。「合悅齊」業務部經理蕭世勛表示，合悅建設徐昭臺董事長本身具備土木結構背景，創立合悅建設品牌前，擁有中悅等知名建設豐富的資歷，近幾年深耕於中壢區房地產市場推案，秉持著對於工程的執著、對品質要求很嚴謹的態度，深獲消費者信賴。

工法細膩用心 嚴格的SOP監工制度

台灣多地震，大家最有感的事件是發生在今年12月10日晚間芮氏規模6.7地震，全台皆有感，也震出消費者對建築結構的擔心。蕭世勛經理表示，消費者不僅在乎建築結構安全，也很在乎建築工法細膩度，為了讓消費者了解到自己花了畢生積蓄，購買到的是什麼樣細節的房子，「合悅齊」有最專業銷售團隊一一為買家詳盡解說，更準備有實際建材，讓大家去測試去感受未來的家在建築結構與建材上的細緻程度。

一棟好的建築，端賴細節一磚一瓦堆砌而來。合悅建設敢於對消費者「承諾好宅」，領先其他同業，非常嚴格要求施工細節，施工作業流程與管控品質，攸關牽動著建築品質，合悅建設對工程的執著，有一套嚴格的SOP，設置監工制度，一工地多達三位監工，每一步驟都確實檢驗，若未驗收過關，就重新來過，確保營造品質，包括鋼筋的垂直水平、柱牆兩板間的垂直水平、不同建材的銜接處、磁磚規劃與結構防水等。

全棟建築選用台灣水泥4000磅以上、頂級坍度22混凝土，澆置後混凝土拍漿粉光，並全面採用台灣第一品牌東和鋼鐵高拉可焊鋼筋、鋼筋綁紮經三道查驗、柱筋全採SA級續接器，嚴格把關建築與結構穩健度。

防水保固5年消費者好安心 防疫設備不能少

建材部分，針對寧靜度與舒適性做了提升。戶戶18公分樓地板，降噪提升室內寧靜度與耐震力，窗戶嚴選中空複層玻璃，最大優勢除了做到節能，室內隨著季節變化達到冬暖夏涼的效果。另外，提供消費者5年防水保固，提出「結構防水」的重要性，從根本去阻止、避免滲水、漏水等情況發生，結構有防水材保護不會因久耗損，六大工法做到全面防水，以及浴室濕區全面防水層，讓消費者免於面對漏水屋的恐懼。

蕭世勛經理最後補充說，「合悅齊」除了在建築結構、工法與建材上很用心，對於家是否有防疫能力也很重視。戶戶做到當層排氣，電梯加裝日本進口夏普空氣清淨機，住戶由外準備回家，先透過電梯第一階段的消毒過濾，降低社區傳染的風險，處處為住戶著想。合悅建設臉書 https://www.facebook.com/heyuebuilding/。