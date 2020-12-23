頂級豪辦「中悦ITC」國際商貿中心 1月正式公開

2020全球資金湧入台灣，商辦需求熱況空前；「青埔高鐵特區」鄰近機場，匯集高鐵、捷運、國道，擁有第一流國際陸空樞紐便利性，並為台北商貿圈與桃竹科技產業圈的交匯中心點。

490公頃國際大城街廓，集結華泰露天Outlets、Xpark水族館、IKEA；更將有國際會展中心、國際飯店、美術館、環球購物中心建設到位，構建媲美信義計劃區的國門商貿特區。

中悦建設機構「八京建設」於2013年起，先後以「中悦八京」、「中悦栢軒」奠定青埔豪宅首席品牌；2020年更推出頂級「豪辦」：「中悦ITC國際商貿中心」。佔地約1300坪，正對高鐵站前專用區，位居青埔正核心黃金角地，至高鐵站僅約650米；正對3800坪公園第一排，地王封號當之無愧。戶型規劃65-520坪，五星飯店級大廳挑高12米打造時尚豪辦門面；國際行政酒樓設有國際視訊會議廳、多媒體會議中心；商務咖啡廳導入歐美頂級AI智能餐廚設備，並規劃招商頂級餐廳進駐。頂樓為休閒紓壓空中花園、總裁果嶺區、蒸氣淋浴間。另設洗車區、司機休息室、集乳室、戶戶電動車充電線路與貴賓快充站。戶戶規劃獨立空調、陽台、YKK頂級氣密窗，可開窗透氣；戶戶並預留給排水管路可設總裁獨立辦公室。各樓層公廁洗手間並設有UB-FINE活氧殺菌水，健康防疫；擘造「時尚、奢華、科技」的5G世代豪辦企業總部。

「中悦ITC」預計2021年1月正式公開，已吸引高資產族群超前佈署，預約熱烈，眼光卓越的企業冠軍，絕不容錯過入主良機。中悦ITC貴賓中心：桃園市中壢區領航南路三段112號；預約專線03-4534656。