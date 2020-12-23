O4站領跑　港都捷運黃金聯開時代來臨

從2021年至2022年，高雄捷運將新增2000億鉅額投資，為將來的高雄都會捷運網帶來全新展望，不僅加速脫離過去路線不夠完整的過渡階段，在整體路網影響力持續攀升之後，參考北台灣捷運發展經驗，由官方與民間合作的捷運聯開案必然成為高雄城市發展的明日之星。

2020年12月18日於台北寒舍艾美酒店舉辦的高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發案招商說明會，就由高雄市副市長林欽榮站上第一線說明高雄有史以來第一宗捷運聯合開發案內容與高雄未來展望。

現場吸引涵蓋壽險業、營建業、旅館業、文化創意產業等25家重量級業者到場，進行熱烈交流，顯示國內業者對高雄城市發展前景抱持非常正面的展望，積極尋找投資高雄的機會。

副市長站上第一線說明

林欽榮在招商會說明會一開場就指出，以台北都會區捷運聯開案的經驗，具備最好站點位置的聯開案，永遠都是市場贏家。

高雄市副市長林欽榮站上第一線說明高雄有史以來第一宗捷運聯合開發案內容。圖：江富滿

高雄市府也非常有誠意、特別選擇地點絕佳的O4站，作為高雄首宗捷運聯合開發案，讓未來的O4站聯合開發團隊能贏在起跑點。

從高雄捷運路網的整體影響力來看，兩年內新增兩千億投資之後，未來的捷運路網可連結三多商圈，往北連結路竹科學園區並打通台南到高雄的新交通軸線，往南由小港機場往下延伸到屏東，還有捷運環線二階段計畫滿足高雄核心區的跨區域交通需求。

未來高雄捷運便利性與影響力，絕對與過去看到的不同，林欽榮提醒對高雄城市發展有興趣的業者們，透過捷運聯開案就能最快的在未來高雄捷運路網上找到最好的投資高雄位置，不僅享有軌道運輸便利，更適合做為企業總部大樓與享受捷運路網上指標建築冠名權等效益，一舉多得。

在北台灣超過20年的捷運發展經驗裡，地點良好的捷運聯開案迄今都是城市的亮點，高雄從2021年才將正式進入捷運聯開元年，市府也以最大誠意提出最好的地點，想要搶占每個精華站點聯開案的機會也只有一次。

基地雙軸線 各具特色

高捷O4站聯合開發案還具備兩大軸線特色，在南北軸線上，位於中正四路南向的聯開案基地，與中正四路北向的舊市議會園區相望，可透過平面道路與捷運地下出入口相連。

高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發案。圖：高雄市政府提供

未來舊市議會園區也將朝文創方向發展，對高捷O4站聯合開發團隊來說，是值得思考在設計上如何呼應與創造更大效益的外部資源。

在高捷O4站聯合開發案基地相鄰的南側目前是地上權型態的停車場開發案，未來這塊基地同樣是高捷O4站聯合開發團隊可以認真思考運用設計連結的外部資源。

除了基地南北軸線具備重要特點外，在基地的東西軸線上，透過捷運橘線，往東一站就是可以轉乘高捷紅線的美麗島站，由此可往北連結左營高鐵站，往南可連結小港機場站，提供快速跨城市與國際交通機能，這項交通優勢將隨著高雄科技產業未來幾年高速成長、振興城市經濟與帶來更多人口流量後，未來更加重要。

沿著捷運橘線往西一站就是知名的駁二特區，這裡有著港都深厚的航運產業文化底蘊，還有許多具備歷史紀念價值的建築。駁二特區的環境特色一開始就吸引日商索尼進駐，設立在台灣的育成中心，更不用提駁二特區在藝術與文創領域展現的強大動能，未來數十年都是高雄都會的要角。

高捷O4站聯合開發案就位在這兩大捷運站之間，配合基地兩側的舊市議會與地上權停車場基地，帶給高捷O4站聯合開發案設計運用上極大的發揮空間。

總部經濟 結合軌道

林欽榮強調，高捷O4站聯合開發案的法定用途非常多元，目前在眾多科技大廠前進高雄設廠的趨勢裡，高捷O4站聯合開發案位在城市中心區，很適合做為企業總部運用，他也聽聞有金控積極在尋找南台灣的營運中心，這個點位就非常適合。

他也注意到高雄的產業界有很多隱形冠軍，成長到一定規模之後，同樣有企業總部的需求。此外，高雄捷運橘線從駁二站開始，往東一路到鳳山之間，包括高雄文化中心、衛武營藝文中心、大東文化園區，都是高雄最有文化藝術能量的熱點，透過捷運橘線串成一線，這項特性也值得有意參與高捷O4站聯合開發案的廠商認真思考。

110年4月19日截止收件

在本案的基地細部條件上，高雄捷運局長吳義隆表示，O4站聯開案基地坐落在高雄市中正四路與自強二路交叉口，商業區面積約3,497平方公尺，預估開發量體可達14,000坪，總銷金額初估上看50億元。

未來審查分為二階段，第一階段為資格標，須符合近10年單一建築實績不低於6.49億元或累積不低於19.47億元；第二階段為綜合評選，針對開發構想、財務計畫、時程規劃、建築計畫與工程可行性、經營管理及權益分配規劃、與捷運營運機構合作構想、團隊組成與實績、土地所有人最低分配比例、簡報與詢答各方面進行評分，採總評分轉序位法決定最優申請人。

本案相關招標資訊已於高市府捷運局網站公告，申請釋疑期限為110年1月4日，申請文件及開發建議書提送截止日為110年4月19日，歡迎各界投資人遞件申請。

保障合約 穩定為先

林欽榮特別強調，高雄市府的捷運聯合開發案合約一定以穩定為先，簽約就會保障投資方權益。何況O4站聯開案基地百分百屬於市府，不會有第三者參與分配，考慮到南臺灣與北台灣的捷運聯合開發成本差不多，相對在高雄可分配的更多。

他回顧當初在台北市府任內，投入站前雙子星開發案筋疲力盡，就是因為有私地主參與，這種問題在O4站聯開案絕對不會發生。未來將以高雄市捷運局為單一平台，在雙方的獎勵合作分潤條件一一釐清確認並合約後，以單一平台協助及監督到完工、依合約分配，讓雙方可以專注本案、全力打造高雄軌道經濟圈的新地標。