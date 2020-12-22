「墅院子」 全新完工、正式公開

完美社區 電梯別墅、大樹院子環抱，「墅院子」給您不一樣的氧森生活。「墅院子」位於龍潭中科院旁，鄰近北二高、距大溪交流道僅4.9公里，30分鐘左右接軌新北生活圈，與「石門水庫國家生態園區」也相距只有5.1公里，不管是上班、休閒、與退休之後的慢活，墅院子都是非常好的選擇。

不只如此，「墅院子」離市中心生活機能很近，離塵不離城的好環境，讓許多嚮往清新綠意生活、或辛苦打拼一輩子想要換住更好生活環境的人趨之若鶩。正式公開後，深獲雙北客、中科院科技人才與鄰近區域內換屋族群青睞，熱銷連連、興合力建築團隊深耕桃園的建築口碑、果然獲得跨世代的一致認同。

北台灣最美風景 石門水庫國家生態園區 完美的四季休閒

生活在「墅院子」工作之餘的休閒生活，不用塞車輕鬆就能到石門水庫、龍潭大池、小人國、六福村、石管局開闊大草坪、三坑自然人文生態公園。春天賞流蘇花，夏天草地野餐，秋天賞楓、冬天落羽松浪漫步道，國家級四季自然風情，盡覽眼底。

超高綠覆率、低密度開發、機能多元的社區獨立會館

「墅院子」基地1983坪只蓋49戶，社區裡擁有多棵台灣原生珍貴大樹，並規劃百坪花草植栽的漫步園道、與三代親子可以同樂的庭院休憩設計。17米大棟距舒適寬敞、5.15米面寬可雙排停車，室內採光通風都非常好。社區有專人出入口安全管理、垃圾清潔也有專人打理服務；更設置有機能多元的社區專屬獨立會館，就像社區共有的大客廳，未來鄰居們的各種活動交誼、都非常的適合。千金買房、萬金買鄰，新鄰里關係就從「墅院子」開始。

完美社區 電梯別墅，分層不分家選擇 新家人、新三代關係凝聚

77-79坪寬敞居家空間規劃、大面寬通風採光、彈性3～5房設計、頂樓整層休閒會館，都讓「墅院子」擁有更多的條件，可以創造更好的新家人、與新三代關係，讓不同年齡世代的家人，都能享有自己喜歡的生活方式。接待會館：桃園市龍潭區文化路819號旁。禮賓專線：03 – 411 – 5599。