藝文特區絕版推案吸睛 豪宅一哥換人做

麗寶集團∙福容開發在藝文特區推出的百億大案「麗晶花園廣場」，實價登錄顯示，該案最高單價每坪近46萬元，擠下過去藝文特區豪宅群，登上近年藝文特區最高價，擁有絕版地段、圓型立面地標建築、奢華公設，讓高端買盤趨之若鶩，催生「麗晶花園廣場」成為桃園「新豪宅一哥」！

桃園藝文特區經過十餘年的發展，搖身一變為高端住宅、高級商辦群聚的最大聚落，即使近年來不少新興重劃區崛起，其首善之區地位仍屹立不搖，以展演中心為核心的綠帶、整齊的建築天際線，桃園市政府積極投入的公共建設如桃園捷運綠線、桃園市立圖書館總館等動工，知名連鎖業進入桃園市場，更以藝文特區為設立據點首選，在富豪及各大企業搶進下，桃園藝文特區正複製台北信義計劃區的發展模式。

藝文特區住宅建案多具有大面積基地開發、中大坪數規劃的特色，社區住戶素質整齊，尤其桃園近年各產業蓬勃發展，衍生不少新銳企業家、高階經理人、富豪為第二代的置產需求，這些中高端買盤多以藝文特區為置產首選。房地產業者指出，藝文特區富豪聚落地位難以撼動，藝文特區置產是一種身份地位的象徵，置產區域最貴豪宅，更像登頂金字塔頂端。

根據桃園市政府實價交易資訊統計顯示，藝文特區屋齡5年內的新大樓平均單價近每坪38萬元，高居大桃園各地區及商圈之冠，藝文特區也是大桃園地區房價4字頭交易最密集的區段，近一年藝文特區就有「麗晶花園廣場」、「中悅麗舍花園」、「中悦一品」、「嘉璟華爾道夫」、「捷寶君品」、「昭揚乾坤」等豪宅社區交易站上每坪40萬元，其中「麗晶花園廣場」最高單價近每坪46萬元，登上近年桃園新「豪宅王」，其店面成交價達每坪153萬元，更是藝文特區的新「店王」。

「麗晶花園廣場」飯店級奢華公設，吸引年輕二代菁英購屋族目光。圖／業者提供

「麗晶花園廣場」位於藝文特區正核心，基地三面臨路，面積達1,875坪，是藝文特區最後一塊大面積土地，福容開發經過十餘年調整產品規劃，最終以最符合目前中高端客層需求、適中尺度空間的56坪、68坪均質三房產品問世，社區高質感的飯店式奢華休閒設施空間，讓居家生活空間完美延伸。

由於「絕版」地段的稀有性，三棟具現代風格的圓弧形建築更成為藝文特區地標，也因為獨一無二的地段價值，自完工推出以來，吸引企業主和年輕二代菁英搶進，不少企業主說，「就像收藏一座藝術品！」而飯店級奢華公設與國際訂製藝術品陳列，更吸引年輕二代菁英目光，一位企業二代買主就說，「不只買房，更享受生活！」