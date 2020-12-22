很多人都在問：「仰士林」前的萬坪綠海秘境在台北哪裡？

在捷運路網密布的台北，捷運宅已經不稀奇，高階換屋族群買屋挑地段的原則，傾向於在捷運條件上再附加「公園景觀」、「開闊棟距」，位居公園首排的案子因此成為保值首選跟票房保證。盤點北市1123處大小綠地，真正的公園只有682座，其中坐擁萬坪規模的有36處，而有萬坪綠地、鄰近捷運和機能完備的更僅有10座。首屈一指的大安森林公園，只要是公園首排景觀戶，穩穩站定2百萬行情，其餘像是國父紀念館、士林官邸公園、榮星花園、碧湖公園、植物園，動輒都要百萬起跳。今年第三季推出的「仰士林」，正對較少為人所知的士林「前港公園」萬坪樹海第一排，就以不到百萬買北市萬坪樹海景觀的超值、500公尺劍潭站，受士林、北投的科技業董座、醫生和高階換屋族基本買盤青睞，悄悄熱銷八成。

北市最高CP值萬坪公園景觀宅 百米樹海View吸客

規劃地上22樓高，地下4層的「仰士林」，基地810坪，建蔽率僅28%，相當於有近600坪留白的開闊度，戶戶正對建築基地前的前港公園萬坪綠海。該案距離捷運劍潭站僅500公尺，有別於目前市場多為中小坪數的首購型產品，規劃中大坪數換屋產品，採台北市區少見的單層2戶2電梯，純雙拼規劃，據悉該案總量約60億，50、55坪戶型已售罄，主力產品為60、70坪，則進入最後尾盤的銷售衝刺階段。

「仰士林」規劃均質純住宅，主力產品為純雙拼60、70坪，社區均質、高隱私、低建蔽，百米樹海空拍實景更吸引大安、信義區換屋客轉進。圖/業者提供

區內超過10年未推新案，屋齡10年上下的中古屋每坪都有76-78萬元行情，「川騰仰士林」因鄰近英業達企業總部、新光醫院，已購客之中不乏士林、北投地區的科技業董座、醫生，網路廣告上的百米樹海空拍實景，更吸引到大安、信義區來客。

老牌建商不惜重本蓋品牌代表作 101營造團隊日商華熊營造精鑄

開發商川騰建設，屬於老士林人熟知的慶營建築集團，創立於民國65年，深耕士林44年，從公寓華廈至社區大樓推出無數熱銷建案。今年以「慶營建築集團－川騰建設」品牌推出「仰士林」，大有「蓋代表作」的企圖心。士林英業達總部後方，靜謐的萬坪樹海首排800坪基地的優勢條件，就足以成為地標，在建材與工程上更是下重本，重金力邀台北101營造團隊「日商華熊營造」統包工程，設置日本住友制震壁打造區域內罕見的「鋼骨制震純住宅」，並採台北101同級工法SRC結構、CFT柱內灌漿。

「仰士林」開發商「慶營建築集團」為深耕士林近半世紀的老牌建商，此次重金力邀台北101、陶朱隱園營造團隊「日商華熊營造」負責建築工程。圖／業者提供

107年規劃時即超前台灣法規，鋪設樓地板隔音制震墊、車位標配電動車充電管線，單層2戶2電梯全部直達車位地下層。建築外觀延攬操刀東騰建設一系列名宅的建築師邱垂睿，公設空間同樣是東騰體系出身的元佑設計－李志成總監負責規劃。在室內標配上也十分用心，「仰士林」廚具3機都是林內，廚檯櫃體是日本CLEANUP，玄關門採用信義聯勤、和平大苑豪宅同級的義大利敵銳裝甲門、YKK AP等級氣密窗和大金空調室外機與全熱交換機。

據悉，實力很夠的「慶營建築集團」，未來兩三年將在天母、重慶北路與桃園還有建案要陸續登場。

川騰仰士林 建案官網：https://bit.ly/3r9mwbl