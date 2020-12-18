櫻花熱水器不斷創新進化 智慧功能讓居家生活更便利

華人廚衛產業領導品牌台灣櫻花公司（9911）秉持著「創新、品質、服務」的經營理念，長期以來重視消費者需求，大力推廣並落實客戶服務，深受消費者喜愛與認同，今年更連續第36年蟬聯消費者理想品牌第一名，其中，熱水器產品更高居市佔第一，為台灣所有使用熱水器的家庭提供優質的生活體驗。

台灣現已逐步邁向5G時代， 亦為各產業帶來新變革的氣象，台灣櫻花跟隨5G的來臨，與時俱進不斷創新，將工廠升級導入智能化生產，透過人工智慧、結合大數據，生產出更多智能化的產品，為了提供消費者更舒適且便利的浴沐感受，更首創「四季溫+智能通」創新技術，引領熱水器邁入智能化時代。

台灣櫻花表示，該公司長久以來追求創新科技，為的是希望能提供給國人更智能貼心的產品，進而為國人創造更多美好的智慧生活體驗。在結束整天的繁忙工作，民眾常藉由舒適沐浴的時光緩解身心疲憊，為明日蓄足馬力再奮戰，然而洗澡時最困擾的是隨著天氣的變化，導致熱水有時太冷、有時太熱，且常在洗澡時才想到要調整熱水器溫度，經常須中斷沐浴到陽台或頂樓調整設定，造成許多使用者居家生活的不便，因此，櫻花特著手研發貼心功能的「四季溫」智能調節設計，水溫可隨季節氣候變化，自動調節沐浴熱水溫度，不用再費心手動調整溫度，一年四季都能享受最舒適的沐浴水溫。

同時，櫻花順應時代發展的步伐，將消費者所在意的問題視為產品設計流程的重點，其中，讓產品持續保持在最佳狀態以發揮完善的效能，可說是每位消費者所關注的重點之一；櫻花導入「智能通」尖端智慧技術，透過智能通設備的連結，讓機器可以與人對話，即時讀取性能數據，讓熱水器維持在最佳效能的運作狀態，也給予消費者永久如初的產品使用體驗，而櫻花「四季溫+智能通」熱水器透過智能的掌握，可以讓消費者一年四季都能享有極度舒適的沐浴感受。