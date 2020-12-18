新店購屋動能一次釋放！新店最強摩天地標宅「合環LANDMARK」熱銷破 8成

新店人期待近30年的新店地王「合環LANDMARK」終於來了！新店正核心精華地段、2837坪大基地開發，台日營造雙雄「大陸工程」、「日商大林組」，攜手擘劃42層SC雙塔地標建築，從地段到產品規劃，堪稱新店最強，開放預約至今已累積超過2000組名單，銷售迅速突破8成，新店最強熱銷指標，實至名歸！

新店黃金正核心 最高住宅地標即將登場

「合環LANDMARK」從基地圍籬架起，到接待中心搭建完成、開放預約銷售，始終是新店房市討論度最高的話題建案，在地老新店人都知道，這是新店市中心最大都更案，懸宕近30年後，終於在「合環建設機構」總裁黃正勝出面協助下，耗費8年心力多方奔走、整合，成功取得建照、順利動工，預計4年半後將以「新店最高住宅地標」之姿，傲視登場。

本案位於新店正核心黃金地段，緊鄰24小時營業的家樂福商圈，捷運七張站就在步行約5-7分鐘可到距離，開車1分鐘直上北二高，商圈、交通、生活機能齊備，又坐擁市中心罕見的2837坪壯闊大基地，立地條件絕佳，地王價值備受各界矚目。

合環50周年建築大作 建築團隊、產品規劃 最高規格禮遇

適逢「合環建設機構」成立50周年，「合環LANDMARK」也被視為是合環50周年的建築大作，尤其本案十分難得的同時擁有核心地段、壯闊基地雙優勢，產品規劃、建築團隊自然也是萬中選一，特別聘請台、日知名營造大廠「大陸工程」與「日商大林組」，一同打造42層SC鋼骨混凝土的新店核心最高摩天大樓。

產品規劃的部份，強調結構安全、綠建築節能減碳概念，未來打造雙制震、黃金級綠建築，並通過國家嚴格層層把關的「耐震標章」認證，成為國內極少數擁有「耐震標章」與「黃金級綠建築」雙認證的摩天大樓住宅大案，未來將在結構、建材、工法等各個層面一一落實合環精工打造的理念，提供住戶更加舒適、安全的綠色生活。至於坪數規劃，則是以29-76坪2~4房實住格局為主，切合市場自住主流。

堅持品質、永續傳承 迎接合環百年新紀元

以營造起家、深耕新店50年的「合環建設機構」，是在地最知名的老牌建商，自1977年推出新店第一座電梯大廈後，陸續在當地打造出許多膾炙人口的經典建築，包括「合環御品」、「合環御璽」、「合環御寶」等，品質、口碑俱佳，優質品牌形象深植在地民眾心中。

50年來，合環以「永續經營、百年傳承」的理念深耕在地，把蓋房子當成是良心事業認真經營，嚴謹、踏實，誠懇、負責，並持續回饋鄉里、熱衷公益事業。住宅規劃以人為本，用「自己住的房子」的態度用心耕耘每一棟合環建築，精工、細膩、創新，推出的建案叫好又叫座，50年的信譽累積，在新店人心中，合環就等於是最佳品質保證，值得信賴。

近年，合環更致力於推動都市更新，積極改變新店的城市面貌，如在2010年落成、新店第一件都更案「合環御景」，預計於2022年完工、新店第一件危老都更案「合環永新」，乃至於本次新店市中心最大都更案「合環LANDMARK」的策動，都是締造新店城市建築發展史、翻轉城市面貌的經典代表作。

合環出品有口皆碑，因此，當新店居民得知合環啟動荒廢近30年市中心大基地都更計劃時，便迫不及待想要一探究竟，吸引醫師、公教人員、企業高層、自營商等菁英家庭購買，以及台商、海內外企業主回流置產。在地自住客蓄積30年的等待能量一次釋放，開案旋即熱銷！

【合環LANDMARK】基本資料

基地位置：新北市新店區寶橋路77號(新店家樂福旁)

基地面積：2837坪

投資興建：合環建設機構-合銘建設股份有限公司

建築設計：張維哲建築師事務所

結構設計：陳村林 結構技師

建築營造：大陸工程、日商大林組

坪數規劃：29-76坪

樓層規劃：地上42層/地下4層

建築代銷：海悅國際開發股份有限公司

接待專線：(02)2918-9688

預約網站：www.hehuanlandmark.com