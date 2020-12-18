江翠水岸建地庫存將見底 北市客大戶遷徙搶買「就怕買不到」

江翠重劃區C、D、E精華區可開發土地庫存平均只剩23%，其中面水岸的土地庫存更僅剩13%，隨建商推案、案案熱銷的市況，能買到「江翠水岸宅」的機會正在倒數，加上房價相對北市更親民，因此吸引北市買盤搶貨，讓絕版水岸地段炙手可熱。

江翠最大地主立信機構，從一二期「仰真」、「雙江翠」未開案即完銷，到「瀚疆」、「帝國花園廣場」火速熱銷案案熱銷，近期在與甲山林機構強強聯手推出全新代表作「立信天禧」，並力邀丹下憲孝、李天鐸等大師團隊加入，突破以往河岸首排景觀戶清一色百坪大戶的框架，推出21-58坪剛需產品，而且一口氣推出「天禧」及「采蝶」兩新案，總銷各約30億，開價落在每坪60至68萬元。其中尤丹下憲孝設計的「采蝶」規劃為22至45坪，2至3房格局，目前已經銷售五成；李天鐸設計的「天禧」則是21至58坪，2至4房格局，尚未公開，但詢問熱度很高。

立信機構董事長賴運興表示，江翠北有大漢溪、新店溪、淡水河三江交會河景的優勢，全區行情5字頭起，對北客吸引力大。甲山林機構董事長祝文宇指出，板橋市新北最大城，但八成是老舊公寓，嚮往全新重劃區生活環境的民眾，只有鎖定江翠重劃區最精華的C、D、E這三區，其中面水岸的土地庫存只剩最後13%了，讓江翠水岸宅更具吸引力，未來甲山林與立信還有3到4個水岸首排案要推出。甲山林廣告總經理張境在表示，由於民眾已對建材與工資上漲有認知，加上政府這波打炒房並不影響剛需市場，因此都選在近期進場。

坐擁民生路燙金門牌的「立信采蝶」，以弧形線條打造33層蝶形地標，將建築基座全面抬升，1-6樓以開放式停車空間取代傳統地下停車場，收納寬闊風景的7樓，規劃媲美星級飯店，580坪的空中泳池會所，一梯直達所有休閒設施享受。

北市豪宅推手李天鐸繼「立信瀚疆」後，再於江翠包辦「立信天禧」全案設計，建築風格結合東方禪意美學，層疊水景意象，垂直綠化設計，創造絕美都市剪影。