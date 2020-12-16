「傳佳水悟道」 挑高金店限量釋出 大景4房雙主臥，取勝優質格局

位居桃園重劃區人氣王的青溪特區（小檜溪重劃區）、坐擁珍貴水岸第一排的「傳佳水悟道」，為感謝購屋族的熱情支持，現正推出賞屋抽豪禮活動，多款家電精品、7-11禮券等豐富大獎款待來客。

青溪特區（小檜溪重劃區）地處桃園市中心、具備未來捷運利多、更享水岸特色的「傳佳水悟道」，如今不僅話題熱度居高不下，購屋族更是爭相比較搶置產，現場銷售專案表示，「傳佳水悟道」坐擁珍貴水岸第一排，周邊環抱公園，以高品質基地環境取勝，並鄰近大有、中正、站前、藝文等四大商圈，更享捷運綠線G09站與鐵道、國道交通動能，以及青溪國小、國中等９年資優學區，以全方位的生活機能與稀有景觀價值，創造火熱買氣。

搶席青溪精華大景，雙主臥四房優待家人

「傳佳水悟道」取靜繁華、內外皆美，基地坐落中央大道，一路對望南崁溪水岸綠景，出門即擁自行車道、檜稽河濱公園、動物示範公園、音樂之森與虎頭山公園等高綠覆環境；內在建築採用Alfa Safe柱中柱、系統牆耐震工法強化結構，住家絕美四房發揮機能最大化，規劃雙主臥格局、雍容邊間三面採光，優雅盈納窗外風光與舒適通風，室內房間足，具收納性，皆可完整擺放雙人床與衣櫃等家具，並採前後雙陽台設計，搭配知名精品家居與品牌「5年頂樓、3年室內防水保固」，以盡數嚴謹的規劃，滿足三代和樂的安心生活。

挑高6米8金店，卡位搶賺水岸商機

由大桃園優質口碑品牌建商傳佳建設15年精工集大成，「傳佳水悟道」一登場即開創青溪特區水岸焦點，不僅住家隨銷售盛況席次銳減，更在特區生活圈日漸成熟之際，不少頭家店東亦積極佈局創富，熱切關注期盼店面訊息，促使個案超前釋出社區燙金店王，產品規劃大面寬廣納消費人潮，室內大器挑高6米8、格局方正好運用，包含各式醫美診所、美妝服飾、餐飲料理、便利超商、公司行號等文武百業皆宜進駐，無論創業、收租、置產皆為上選。接待會館在桃園春日路．民光東路口。

禮賓專線：03-326-6767。