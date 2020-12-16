「陞霖太美」打造超森度運動宅

運動是都會時尚，觀念超前的社區，要讓住戶時時都「動」起來，太平新光重劃區，「陞霖太美」鄰近中山商圈、新高雙語國小以及明年將完工的萬坪環保公園，無論購物、上學、綠地都能輕鬆散步到達，在日常生活中讓身體保持活動，更用社區裡的廣闊花園與運動設施，吸引住戶不知不覺走入風景，不分年齡都愛上運動。

告別追劇，1500坪花園在家追風景

深秋時節，正是到風景區追紅葉的季節，「陞霖太美」為住戶將紅葉之美搬到社區花園裡，社區基地多達2600坪，特地讓出1500坪規劃花園，專案經理呂嘉哲說，「門前有落羽松森林、生態池與櫻花，春秋都有繽紛美景，美景會形成一股召喚的力量，吸引住戶經常下樓走走。」

遼闊的中庭，又是另一種「森山」概念，建築師的想法是先種一片林，再把房子蓋在森林裡，步道在林蔭間蜿蜒穿行，就像走入森林中，林間樹梢又規劃了一座永久樹屋，爬上樹屋更有樹海就在腳下的飄浮感。有客戶就興奮地說，「我以後不追劇了，要在社區裡追風景！」

拒絕久坐，五大運動場館引領時尚

為了滿足現代人對綠意與健康的高期待值，「陞霖太美」不只用大量景觀圍繞會館空間，更為公設會館導入五大運動主題：健身、重訓、球藝、瑜珈、籃球鬥牛，一個主題就是一個獨立完整的空間，可以自我訓練，也可以邀朋友較勁；可以鍛鍊肌肉，也可以柔軟筋骨。

近年來大型健身中心在台中如雨後春筍般設立，可見運動已然成為都會時尚，相較於一般社區只規劃健身房與瑜珈室，「陞霖太美」提供了比健身中心更多元的健康主張，不用負擔昂貴的會員費，更不必特地安排時間出門，希望住戶能健康又愛動。

「陞霖太美」導入五大運動主題：健身、重訓、球藝、瑜珈、籃球鬥牛。圖：業者提供

動靜皆宜，刺激大腦放空心靈

「陞霖太美」鎖定熱愛健康休閒的年輕精英，規劃2~3房，特別考量小家庭的需求，為精力充沛的幼童規劃立體幾何攀爬網、攀岩牆、花園沙坑，為學齡孩子設置音樂教室、閱覽室、互動遊戲室，讓孩子們發育中的大腦可以充分探索與刺激，動身體也動動腦。

淋漓盡致的「動」，要配上恰到好處的「靜」，Lounge、咖啡bar、品茗區、KTV影音室、交誼廳、媽媽才藝教室…，專案經理呂嘉哲表示，「當住戶找到自己偏愛的紓壓放空場域，生活的美，就在於動靜皆宜！」

「陞霖太美」為幼童規劃立體幾何攀爬網、攀岩牆、花園沙坑…等。圖：業者提供

台74線與中山商圈交會處，「陞霖太美」用大秘境創造繁華中難得的森度，而精彩無比的運動、休閒就藏在秘境裡。太平中山商圈│2~3房│接待會館：樹德路、育賢路口 貴賓專線：(04)2395-3538