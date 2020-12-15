HCG和成4大主力產品帶動2021成長可期

新冠狀病毒自年初襲捲全球，各大產業受到嚴重衝擊，其中因疫情緣故使人們對於衛生及防疫的意識抬頭，此舉讓衛浴產業在疫情期間變得格外重要，帶動相關產品表現卓越。

和成(1810)針對疫情做出對應策略，提供消費者多種防疫產品，如感應給皂機、自動龍頭以及具備自動掀蓋且結合水洗功能的智慧型超級馬桶、生物能龍頭、含紫外光殺菌功能的電動升降曬衣架…這類蘊含健康訴求的產品更能因應現今在全球持續發生的防疫課題。此外，和成早在20年前就關注社會脈動，以更宏觀的格局提出衛浴空間安全為根基的理念，著手規劃無障礙空間及對應產品，歷經多年與各界專家群深討後，終催生出「HCG design for all」全通用設計理念，規劃出不同生理條件的使用者甚至照護者等能切合需求的輔具設備，如雙掀扶手靠背旋轉淋浴椅、免治便座+馬桶專用扶手、可電動升降洗臉盆等，在面對台灣社會日漸趨向超高齡化，和成以一個正面而積極的態度帶領台灣迎接樂齡社會新型態。

和成總經理陳世傑強調企業永續經營一定要有自己的核心技術，目前HCG核心技術已開枝散葉相輔相成，並獲得多元化發展成就，他指出集團以「陶瓷及複合材料」為發展核心，其中「陶瓷」從傳統陶瓷進而延伸發展的「精密陶瓷」在業界已是不可撼動的成就與地位，另，「複合材料」則從用於浴缸生產技術的「玻璃纖維」進階到可生產汽車零組件的「碳纖維」材料成型技術，在電動汽車史前革命的重要議題上，如何讓車體輕量化?和成的複材技術便佔有彌足珍貴的份量，目前代工生產的汽車零組件都已具備CAPA(美國汽車零件測試標準)認證，除此，近期發表令市場驚豔的碳纖蛙鞋又為一項跨足到休閒生活領域的案例。

陳總為英國里茲大學材料學博士，藉由CEO經營眼光結合自身所學深厚專精背景綜觀社會發展，進一步見解到應從地面到太空展開「全領域生產模式」，為此該集團斥資購買大型複合材料設備，運用核心技術做為進軍航太產業基礎，對於這些新技術、新領域的創新突破更屢獲國家肯定，已獲得的兩項「2021台灣精品獎」，便是結合人工智慧應用的「AI抗菌水龍頭」、「AI智能化妝鏡」提升生活融合科技，同時象徵和成已邁入最新科技生產層次。

陳總表示三年前推出陶瓷牙材以來，迄今市佔率已逾30%以上，已獲美國FDA-510K(食藥署)認證並得到衛服部-自由銷售認證、獲准在泰國上市，為慶祝明年和成90周年所研發的全新衛浴系列-「高芬(GORFIN) 」也已完成，取名自阿爾卑斯山脈知名山頭，以「高雅芬芳」為產品意涵，其中的超級馬桶具有一體化設計俐落的外型，加上突破性的微笑沖水技術，馬桶潔淨不殘留，免治功能中的不銹鋼水洗噴頭，將空氣與水混合成完美比例，讓如廁者一坐上去就宛如在享受SPA的溫柔洗淨。

和成集團明年將以高芬系列、樂齡、健康、防疫、牙材為主力拓展市場，且2021年正逢集團創立90週年，暫擬以舉辦嘉年華方式慶祝，邀請協力廠商、經銷商、員工家人進行家庭日，為和成邁向百年企業預作暖身。