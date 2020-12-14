豐邑進軍桃園 創意家助攻「豐邑風禾」熱銷五成 開工做公益

台中知名建商豐邑機構在新竹市場推出不少名宅，今年看好有六成強遷入人口都來自雙北的桃園，進軍桃園在中路重劃區推出初試啼聲作品「豐邑風禾」，接迎這股「脫北者」移居桃園的風潮，在代銷業者創意家行銷的助攻下，迅速熱銷五成，而且據現場統計，每四組客戶就有一組來自雙北。個案在12月12日當日動土，並邀請由可愛又認真的心燈憨兒組成的「心燈太鼓隊」為儀式隆重開場，在桃園市副市長高安邦的見證下，捐贈10萬元公益金予桃園在地弱勢團體「心燈啟智教養院」，並舉辦熱鬧溫馨的公益園遊會。

桃園副市長高安邦(左4)、豐邑機構總經理邱崇喆(左3)和創意家行銷董事長王明正(右3)一同為《豐邑風禾》公開動土，預計3年後完工。圖／業者提供

豐邑機構總經理邱崇喆認為，桃園「人口、交通、產業、建設」等四大引擎都到位，房市前景絕對看好！但也因桃園購屋負擔相對低，民眾對住宅品質要求更提高，所以豐邑機構選定桃園綠覆率第一的「中路重劃區」推出首發案「豐邑風禾」，並導入豐邑旗下「喜來登飯店級物業服務」，讓住戶真正體驗「回家就像出國住飯店」的奢華禮遇。現場專案強調，「豐邑風禾」結構系統採方正的矩形規劃，地震時建築較不會扭轉、安全性較高，並採用豐邑機構獨有建造手法「主筋不在一樓搭接」，可降低地震時的結構損壞風險。

同樣被綠地環境深深吸引、而選擇「脫北」購買 「豐邑風禾」的內湖人胡先生，因為新婚、同時準備生子，但沒想到捧著「鐵飯碗」在公家機關工作，竟然選在桃園買房！精打細算的他，三房44坪、面對超過萬坪「風禾公園」的首排，總價不到2千萬元，是內湖同類型房價的1/3，而且該案離南桃園交流道很近，通勤台北順暢時開車僅半小時，讓胡先生欣然決定當個「脫北者」。

「脫北者」胡先生(右1)看好桃園未來發展，並感謝《豐邑風禾》讓小資族也能坐擁萬坪公園第一排。圖／業者提供

創意家行銷王明正受訪指出，目前政府的「打炒房」有助嚇阻短期炒作的惡質投資客，對房市具正向作用，北台灣房市也因高比例自住所以受影響有限，特別是創意家的客戶有七成都是自住需求，置產也多是長期投資規劃。他同時也看好2021年市況，創意家行銷第一季預估推出10案、總銷182億元，比今年同期增加近二成！更跨縣市往新竹和台南代銷，尤其後者的國泰三井合作案，籌備中就備受市場關注。

「豐邑風禾」基地位於桃園中路風禾公園首排，面積達1,287坪，蓋26層建築，共計150戶住家，規劃35、39坪3房，44坪3+1房，53坪4房等幾種格局，平均開價每坪41萬元，總銷達30億元。