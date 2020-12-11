冠軍建材好磚 打造全民經典好宅

2020台北國際建材暨產品展12月10至日13日在台北南港展覽館4樓隆重登場，國內磁磚產業龍頭─冠軍建材集團將邁入50週年，今年以簡約大器的設計風格為主軸，冠軍磁磚「經典好宅」、馬可貝里磁磚「LOUNGE」、安心居「精品設計」，充份展現磁磚美學品味，歡迎前往南港展覽館4樓M808區參觀。

品味好宅 大理石磁磚 昇華空間品味

冠軍磁磚以打造「經典好宅」作為新產品宣言，在現代忙碌的生活中「家」的溫暖就顯的更加美好，為您與親愛的家人打造永傳的經典好宅，從「居住者」的思考角度玄關、梯廳、廊道讓空間使人能夠更放鬆、抒心，在各場域中，客廳營造溫馨的氣氛、戶外庭院 打造放鬆空間、衛浴創造渡假Villa風格。

馬可貝里磁磚以「LOUNGE」作為新產品宣言，透過材質特色，以石材藝廊刻劃了自然的精緻輪廓，冷暖色調的大理石系列產品，驚豔感官，另45X90跨境系列設計師款打造選品店及酒吧概念，義式美學讓家如同世界縮影。

馬可貝里磁磚-卡拉拉金衛浴牆地。圖／冠軍建材提供

安心居則以精品設計為展出主軸，引進義大利大型尺寸的薄磚創新應用，在這次展覽的桌面與咖啡吧台中完美展現，輕薄、環保、美觀。安心居嚴選了義大利經典的白色大理石，極緻系列120x278cm可根據空間氛圍要求，選擇不同紋理的拼接，增添場域的多應用的要求，以能符合未來的設計趨勢。

冠軍也推出高強度複合木地板「木行者系列」與「如沐系列」，安心居進口高級磁磚與全新木地板系列產品，搭配多年專業經驗團隊的服務，將地板材推至新高度，透過不同品類的覆蓋材，讓家變得更有設計質感。

本次展會推出的90×90及60×120大理石全新規格，大尺寸加上天然的細緻紋理，加大了空間視覺，不但彰顯大器氛圍，空間也感覺更為舒適，做為客廳、梯廳及大廳使用之外，還可用於地面、牆面甚至是檯面，解決空間設計需求，同時兼顧現代綠色建築的環保需求，輕鬆打造品味質感好宅。

悠然好宅(耐久) 2cm厚磚 符合多樣化室內外空間需求同時擁有天然岩石紋理和低吸水率、防滑、耐磨、防污、易清潔且易施作等優點，60×120及60×60尺寸豐富多元的紋理色調變化，豐富視覺感受，不管是庭園、游泳池、車道、陽台都能完美的應用在地坪。冠軍建材結合噴墨印刷技術，獨家開發超厚磁磚2公分厚磚，領先國內磁磚品牌。

安心好宅以科技打造的智慧石板磚

國人重視居住安全，地面防滑是重要的選材標準，冠軍磁磚維斯塔系列30×60及60×60公分產品，兼具防潮、防水、平滑、耐磨、易清潔等優點，乾濕區皆適宜鋪設，對於有樂齡需求或有毛小孩的家庭，都是安心好宅必備。

台灣消費者偏愛使用正方形的磁磚如冠軍磁磚90×90琳瑯灰，然而長方形的尺寸其實也有應用上的不同趣味，如馬可貝里磁磚45×90跨境石板磚系列，除了適合在玄關、客廳、廊道、商空地板上營造的視覺感，長方形還可以延伸視覺感，讓空間看起來比較大，營造充滿質感的品味空間。

磁磚是最好的寧靜宅建材

台灣地屬亞熱帶潮濕海島型氣侯，最適合使用磁磚，不僅好清潔、好保養且使用年限長，不需特別編列保養費用，每個場域都適合，冠軍建材始終堅守「MIT就是品質保證」，從品質出發、不斷精進產品，並兼顧全方位服務，建立客戶高滿意度，保持磁磚建材界的冠軍，面對即將上路的樓板隔音新制，讓我們一起為寧靜宅共創美好的生活環境。