昇鈨磁磚首創連紋磁磚 告別斷紋 讓美無限延伸

在地經營最具口碑的昇元窯業，推出讓人驚豔的新銳設計，徹底顛覆了一般大眾對於磁磚的刻板印象，以潮流新品牌「昇鈨磁磚」，首創連紋磁磚，連續石紋重新詮釋磁磚語彙，精妙工藝將紋理鋪貼成完美自然的無限延伸，漂亮紋路美感不中斷，為居家場域注入流暢大氣的視覺延伸，開啟磁磚設計新篇章，並在今(10)日起一連四天在台北南港展覽館4樓L830展出。

昇元窯業副總經理林元祥表示，連紋磁磚讓紋路完美接續，昇鈨磁磚「連紋系列」共有無限連紋與任意連紋兩種設計選擇，讓追求紋理自然的您輕鬆打造出理想的居家空間，「無限連紋」的紋理連貫，形塑大氣風範，四至八面一組延續紋理之美，引導視線、擴大空間視覺，可取代昂貴進口大板石材，修飾了天然瑕疵、斷紋缺點，塑造出細節與尺度兼具的美學宅；「任意連紋」恣意鋪貼，美感行雲流水

林元祥說，透過獨特紋理設計，使花紋在恣意拼貼中自然形成廣闊的視覺延伸，磚與磚之間，美學華麗貫穿，展現偌大空間的真石氣韻。

事實上，昇元窯業旗下主力品牌皮爾卡登瓷磚與新元石磁磚，致力研發新式防滑磁磚有成，也提出建築裝修2021年的防滑新對策，在注重防滑的同時，讓清潔工作更有效率，有別於以往的新式防滑磚，克服了防滑磚強烈凹凸面感易卡汙的問題，磁磚表面獨特創新的科技釉面，在防滑的同時，還讓磁磚更不易卡汙，立下了防滑磁磚又一新的里程碑，不論任何空間場域都適宜，可以更放心的選擇防滑磁磚。