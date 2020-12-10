受惠特五號、光田帶動　台中龍井增3成中科客

台中市龍井區過去屬於建設相對不多、房價基期偏低的區域，然隨著特五號道路、光田醫院向上院區動工，加上中科大廠招募新血，近年態勢反轉，大肚山頂還出現海線最高的34萬元單價，在比價效應下，不少購屋族轉往車程10分鐘外，房價僅山頂6折的沙田路購屋，有建案甚至增加3成中科客，是海線過去少見。

海線兩大建設之一的特五號道路（中科西南向聯外道路），長約2公里、寬40米，道路以中興路為起點，設一座高架橋樑跨越台灣大道，往北銜接至西屯路三段，直通中科地區，預計2022年完工，未來不僅大幅縮短中科及龍井區的交通距離，還沒完工，甚至已先帶出中科客群。

另一大建設「光田醫院向上院區」亦更為區域一大強心劑，未來可提供超過500床醫療需求，並帶來逾700個以上的就業機會，當初動工時，周邊地價每坪立即上漲3~5萬元，今年水裡社一帶也出現推案熱，即將有500戶透天造鎮案推出，並帶進1~2千新移民進駐，成為海線透天戰區。

龍井區為諸多建設議題最直接受惠的地區，深耕海線30年的睿鍇建設近年看好在地發展，陸續在此區佈局多塊大型土地，今年推出預售新案「睿鍇馥築」即位於沙田路、與水裡社路入口交接處，在海線少有的3面臨路角地，推出12層、雙棟大樓，吸引不少本地、外地客群進場。

外地客群開始進場，主要來自於市區房價飆高，今年下半年受低利率影響、加上中科大廠調薪利多，龍井位於大肚山頂的東海地區，甚至出現每坪34萬元新高價，這也讓大肚山下的優質住宅區蠢蠢欲動，「山頂6折價」的低基期開始顯得誘人。

業者指出，沙田路鄰近關連工業區，那裡就業機會多，也不乏科技大廠，向來也是海線主要的購屋客來源，但近期中科地區客層卻有增加趨勢，佔目前來客數約3成，為穩定的海線房屋市場注入活水，再加上重大建設的推動，想找保值房子的購屋客，開始往海線移動。

「睿鍇馥築」基地斜對面即為全聯福利中心，周邊有沙鹿沙田、龍井雙商圈，滿足一切生活機能，龍泉國小、龍井國中亦在步行可達距離，擁有9年免接送便利，自基地驅車5分鐘則可上國道3號龍井交流道，銜接台74線、國道1號也快，迅速通達中部各地。

該案另一吸引科技客層的特色，為高規格的廚房規劃，不僅採用中部罕見的「近吸式除油煙機」，一次解決開放式廚房「油煙逸散」的問題，還規劃結合SVAGO微波烤箱、電器櫃的大型中島，透過各式建材升級，該案的「隔音」、「防水」、「耐震」性能也跳脫於當地普遍產品，也因此在短短3個月，銷售及突破5成。