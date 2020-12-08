800億百貨投資重押北高！農十六豪辦價值超車信義計畫

商辦每月單坪租金破3,000元，這不是台北信義計畫區，這是只租不售的高雄京城總部大樓2019年締造的驚人紀錄！很難想像平均高雄商辦單月每坪租金還在800~1,200元區間帶混戰的市場，竟然「跳漲」刷新高雄商辦史上的新紀錄，一舉追上台北信義計畫區A辦租金行情。

京城建設指出，中美貿易戰，導致台商資金回流，也帶起對於店面、商辦、以及工業用地的需求，在這些高雄的商用不動產產品當中，最稀少也是最搶手的就是A辦！衝出3,258元商辦租金單價紀錄的京城建設，今年Q4再下一城，把同樣位於農十六、擁有豪宅條件的土地，再次出手蓋豪辦，推出「京城建設農16商辦案」。

這次京城豪辦不再只租不賣，而是規劃單位50坪至整層680坪做銷售，鎖定美中貿易對抗，和後疫情時代QE無上限的全球資金派對下，台灣南部企業進行「20年一輪資產升級與資產布局」的新置產大需求潮。

產業轉型和商辦換屋潮 高雄豪辦成新藍海

適逢「城市產業轉型關鍵點」和「高雄每20年的商辦換屋潮」，產業人士市場預估，未來三、四年無論在地大企業或跨國企業，對於高雄商辦的需求將出現大爆發，特別是高雄A級商辦的價格是台中的6折，甚至是台北市的2折，低基期、高投報特性，成為企業資產布局的新藍海，同時也吸引不少外地的投資客層購買。

一般會問高雄怎麼會有豪辦市場？現在高雄商辦不過就是七八百塊租金，但農十六就是單月每坪1200元有人租，好一點的單月每坪1500元還不一定租得到。

專家指出，未來高雄商辦將不再執著大坪數，也將吸引更多小型產業進駐商辦。購買主力就是醫療醫美、科技生技，和近年開始在高雄如雨後春筍般冒出的媒體、遊戲軟體、電商、網路新創公司等新興產業。

鎖定高雄產業轉型的新業種和商業模式，京城建設今年推出的「農16商辦案」，坪數規劃也沒有做太大，從50坪開始，到100坪、680坪都有。其中最具價值的第一排景觀樓層，預估開價40萬元起跳，買最小單位50坪產品自備金，就只是一張台積電！

農十六腹地內有高雄人流最高的漢神巨蛋百貨商圈，日前蔡依林才在高雄巨蛋舉辦演唱會締造人潮紀錄，農十六有綠地有豪宅有百貨有高鐵，區內幾近真空的A辦市場因為京城建設頂級商辦案的登場，又再創一波置產熱潮。圖／業者提供

800億投資加持 買張台積電不如買戶農16商辦案

「低利率時代，對追求永續經營的企業來說死抱老舊商辦不能產生新動能，瞄準全新A辦買進，才是企業的理想物件。」上揚國際建築團隊營業三處總經理黃惠玲表示，整個高雄最具動能的商貿板塊，就在農十六特區！不單擁有「北信義、中七期、南十六」的高雄一級豪宅圈共伴，讓企業主一手掌握生活與事業；近三五年內，北高雄博愛特區大百貨商圈正要崛起，包括將再加入42層富邦人壽百貨影城綜合商業大樓BOT案、義享天地與聯上集團投入約30億元停35複合停車場影城商場BOT案（複製亞灣區台鋁），合計投資規模約800億元，力拱北高農十六特區未來價值。「很多預約的企業主認為，投資城建設農16商辦案，就是讓企業綁定高雄，一起成長。」

建案網址： https://bit.ly/33VsnqV