傑丞建築 開啟國內「開放建築」先河 國際對位「印象綠裔」獨步桃園中路

近年豪宅市場掀起「訂製宅」概念，探究其中其實多為預售屋，在交屋時以毛胚屋呈現，客戶必須自己尋找室內設計師從頭設計，雖然看似滿足屋主的喜好與生活習慣，為空間創造不同可能性，但在交屋多年後，如果屋主想要改變隔間或裝潢風格，還是要敲敲打打，耗時且可能破壞建築原始結構，國外風行多年「開放建築」其專業特殊工法，可以隨屋主人生不同階段，人口結構的改變輕易更改格局，才算是真正「家的自造者」。

「開放建築」的觀念起源於荷蘭，1961年John Habraken提出在集合住宅營建的設計新典範：（一）住居的「主體性」-重新省思並喚醒居住者與住宅間的關係：空間應該具備彈性以提供居住者對於生活的不同需求。而居住者可以持續性的參與，使填充體可以調適並產生多樣的變化。（二）結構體與填充體的分離：（the separation of support and infill）「結構體」較不能變動，「填充體」：則較易於變動。這樣的構造關係，正是達成「多元而一致」。

國內開放建築的開創者「傑丞建築」堅持只作綠建築，更上層樓專業研發多項專利工法，解決傳統住宅問題，更滿足客戶對於家的無限想像。座落桃園中路重劃區「印象綠裔」首創「客製化隔間」，其不同於毛胚屋或訂製宅，率先採用環保綠建材特殊隔間牆工法，先鋪地磚再立牆面的特殊施作工序，保留未來隔間牆「彈性」變化的可能性。若干年後，當您家庭成員改變、房型需求不同時，也能輕鬆變換隔間格局，讓家的樣貌，隨家人一起變化成長。

「傑丞建築」多年來不斷創新樹立桃園豪宅新標竿，藝文特區「印象羅芙」到中路風禾公園地王「印象天裔」傾力打造全新國際精品宅，全新力作「印象綠裔」客製宅不再是豪宅的專利，邀請住戶一起討論決定未來家的樣貌，讓「家」有了無限可能。

「印象綠裔」一層兩戶，均質４０坪規劃，雙學院雙公園學區精品宅，即將迎新落成。歡迎親臨現場，為家人量身訂做一座獨一無二的私人城堡，戶數有限目前進入熱銷階段，已購客戶大多是年輕夫妻或準備結婚的新婚家庭，從教師、健身教練、科技新貴，他們驚喜而感動，終於可以自己主導「家」空間，與家人一起設計美好家居生活的無限可能。接待會館：桃園市桃園區文中二路１９號，預約專線：（０３）３７０－０８５８。