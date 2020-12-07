林口A7「允將大作」重金禮聘WIMBERLY設計團隊 攜手肯驛國際 全面進化豪宅新領域

台中知名品牌建商允將建設揮軍北上A7重劃區，重金禮聘國際Top10飯店設計團隊「WIMBERLY」設計社區會館空間，並攜手肯驛國際推出租車、巴士接駁、全球wifi漫遊、機場接送等服務，帶動下一波住宅新趨勢，打造A7第一座精品飯店宅「允將大作」，全面進化豪宅新領域。

「允將大作」攜手肯驛國際，全面進化豪宅新領域。圖：江富滿

「允將大作」專案經理許瑄璋表示，機場捷運開通後，北北桃首都圈的版圖正在改寫。A7以一站到新北的優勢，未來將成為新北、林口、華亞、樂善四大科技園區的核心，文化一路將是A7生活圈的首排門戶地標，對應地段上無可取代的地標特殊性，允將建設突破傳統思維，以豪宅訂製概念打造「允將大作」，強化本身台中七期豪宅品質、結合國際設計與全球服務，將全面進化精品飯店宅的新風貌。

許瑄璋說，「允將大作」不僅建築本體以精品飯店為藍本，在生活服務的範疇，將頂級卡的專屬秘書服務導入社區、將生活服務從社區內延伸至社區外甚至是全球的禮賓服務，從機場、高鐵接送到通關禮遇，從叫車服務、餐廳優惠等休閒娛樂預定都是服務範圍，讓「允將大作」住戶享有真正的VIP頂級服務。

「允將大作」將帶動下一波住宅新趨勢。圖：江富滿

事實上，允將建設聯袂七大團隊形塑五大建築能量，「允將大作」不僅是A7第一座精品飯店宅，更可能是未來的唯一。許瑄璋強調，Wimberly是全球前十大室內設計團隊之一，四大洲20幾個國家均有其設計的酒店作品，包括頂級飯店集團如Four Season、JW Marriott、Ritz-Carlton、Belmond、St.Regis等，其中最為人稱頌就是Wimberly與賓利汽車跨界聯名設計的「Bentley Suite」，以及在歐洲掀起奢華火車旅遊風潮的東方快車頂級車廂套房。Wimberly將奢華時尚引入「允將大作」的精品飯店宅，以純熟的空間配置表達從容大度、怡然自得的城市休閒風格。

面對滯洪池的水岸景觀與開闊棟距，位於文化一路的31層摩天建築將是A7門戶首排地標。王銘鴻建築師突破性地以中國山水的穿透視點、逐層漸退的現代建築造型，樹立國際觀的地標特性。建築團隊以東方林園移步借景手法開展中庭遊山玩水的趣味；以光織概念、營造輕盈光縷衣的燈光設計；透過剪力牆與高磅數混凝土結構穩固建築規劃，可以預見這座31層的景觀地標建築勢必精彩可期。接待會館在A7文化一路568號，賞屋專線：03-3186868。