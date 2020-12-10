普立茲克建築群座落水湳 改變台中天際線

台中七期被喻為是台中豪宅聚落、中部房市指標，在環境、建築、商業發展上領先其他區段；而位於中清路旁的「水湳經貿園區」整體規劃包括中央公園的綠覆率、面積，都超越七期的夏綠蒂園道，更有多座普立茲克獎得主設計的世界級建築，被喻為「下一個七期」。

盤點台中國際級建築，共計將有7位普利茲克獎的大師建築，預計座落於「水湳經貿園區」，該區將超越七期的城市核心，改變台中天際線。專家直言，只要公園第一排、商業區，未來推案價至少成本價會落在60萬元以上，地段好的甚至可以看到7字頭，屆時房價將一舉超過七期的新市政特區。

位於台中中清交流道旁、過去屬於市中心水湳機場的「水湳經貿園區」以「智慧、低碳、創新」為開發的願景目標，佔地總面積254公頃，以中央公園貫穿其中，分別設置生態住宅區、文化商業區、文教區以及經貿專區、創新研發專用區，在智慧、節能以及大片綠意中，形塑商業、會展、文化、學術、交通等多項發展，一般住宅區地價站上80萬元、商業區更達標240萬元，地價已直追七期。

台中國際會展中心建築3D示意圖。圖／業者提供

今年以來包括中科路、科湳愛琴橋的開通，直接將中科的消費人潮引入中清路兩側，包括愛買、星巴克、輕井澤、優衣褲等大型品牌進駐，就可以看出端倪。如今綠美圖建設中、電影中心即將完工，中國醫藥學院也將完成遷校，水湳經貿園區終於迎來第一次的商圈發展契機，當地行情更被看好。

中國醫藥大學水湳校區。圖／業者提供

水湳經貿園區達麗新案「達麗創世紀」位於中國醫藥大學第一排、愜意散步至中央公園的地段來看，相信未來周邊新案在土地價格、原物料續漲的狀況下，每坪45至50萬元可說是「定錨價」，未來房價必然還有增長空間。

「達麗創世紀」位於創新研發專用區，基地面積近4800坪、擁有4面臨路條件；全案以「森態宅」概念規劃，設置7大棟、地上9樓建築、千坪中庭花園，創造出超大棟距；中庭花園設置露天泳池，搭配豐富植栽、步道、涼亭，有別於其他區段15層樓以上的壓迫感，這樣的規劃放眼台中也十分稀有。

社區入口大廳採取獨立、類似於珠寶盒的視覺設計，公設項目則以全齡化打造，其中「VR遊戲室」更呼應了水湳經貿園區的智慧、科技概念，十分吸睛。全案規劃21至36坪、2至3房產品，強調是水湳經貿園區「最好入手的正水湳輕豪宅」，含車位總價帶1200至2000萬元，訴求訂簽10％，結構體完工再付10%，要讓購屋者輕鬆一圓成家夢。

建案官網：https://bit.ly/33FWK4o