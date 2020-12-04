市中心吹小宅風 士林小宅置產未來性暢旺

小宅一直是近年房地產的主力商品，不過有別於重劃區的剛性需求，訴求機能佳、保值性強，瞄準地緣性買家的台北市中心小宅，近來紛紛傳出捷報，置產性買盤需求強勁，與換屋輕豪宅分庭抗禮。其中位處北區、擁有產業、觀光與人文特色的士林，更被置產客喻為投資首選區段。

內政部公佈2019年資料，25坪以下小宅銷售約11.47萬戶，已連續7季佔比在4成以上，其中15坪以內6100多件、占比近15%，15～25坪共有1.1萬件，占比26.8%。以雙北市觀察，平均每兩間房子交易就有一間是25坪以內的小宅。

攤開大台北今年的推案地圖，包括大隱開發的「信松廣場」、東騰機構「東騰界」、吉美建設「吉美信義」、忠泰建設「忠泰繪」、築億建設「丰盛」等市中心小宅，幾乎都是30坪以下住宅為主力產品，吸引不少有地緣性的菁英首構、首換甚至父母買給二代的置產性買盤，普遍在3個月的銷售期中、都能創下7成左右的好成績。

捷運劍潭站旁的「 台北表演藝術中心 」 是士林最快要完成的大型公共建設利多，料將為區域房市再添動能。圖／業者提供

房地產專業人員分析，台北市身為全台首善之都，市中心匯聚各種商業、觀光資源，小宅的換屋需求一直市六都中最強勁；且市中心土地少，若以分散風險、考慮保值性的置產客，台北市一直都是布局首選區段；「只有曾在當地生活的人、才知道該區段的好，因此區段的地緣性買盤很強也是特色之一。」

地產專家分析，觀察士林行情，「圓山帝寶」每坪開價105至115萬元、「圓山ART」每坪價格100至105萬元，北士科園區推案大抵落在9字頭左右，士林預售案站幾乎已穩百萬；未來結合北市府主導的捷運TOD案落成後，房價至少105萬元以上。

房地產專業人員表示，士林過去即存在有捷運交通、觀光優勢，近幾年加上北士科園區題材，更帶進產業發展；加上台北表演藝術中心，以及結合本案為融合交通、商場百貨、科技智能旅館的「TOD」案等建設利多，連結在地文化與產業鏈的發展優勢，不只吸引在地置產買盤，商務需求也是士林未來最被看好的區段之一，「易漲難跌」將是士林區的最大特色。