建築外牆石材新式工法成另類台灣之光

臺灣風災、地震頻繁，加上地球氣候變遷，引發環境溫度產生劇烈的變化，在這樣的環境因素之下，容易導致建築物外牆飾面因溫度等環境變化產生質變與剝落，這也成為了民眾生活中相當大的隱憂。但隨著經濟成長，民眾對於建築物的要求除了實用之外，更講究建築外觀設計的大器與質感，因此現代建築物外牆廣泛大量使用了石材來取代傳統磁磚，但由於石材重量較重，因此施工技術也較傳統磁磚飾面難度更高，而台灣工程業界的各大施工團隊正朝向不斷精進外牆施工法的方向邁進，研擬新技術工法也成為目前外牆施工領域界的發展核心。

圖為使用萊特利五金繫件乾式石材倒吊工法安裝後的效果實景，當設計師運用專業設計後，意外產生出獨具風格的特殊日式仿清水模效果的外牆飾面。圖:/台誼石材提供

2015年台北市聯合報大樓發生外牆石材掉落意外，造成民眾傷亡，當時專家至現場初步勘查的結果發現該處外牆花崗石重量單片就高達60公斤，且是以錨栓固定花崗石及內部的混凝土方式施工，經檢視後則發現掉落的錨栓仍完好固定在混凝土內，研判是混凝土固定強度不夠或外力震動導致，而發生這起意外。對於類似案件，國山集團旗下的台誼石材副總經理徐崇勤受訪時指出，當金屬固定配件系統選用與安裝不當、骨架發生鏽蝕或是石材破損及石板上下孔位未對齊、插梢棒未能正確放置及倒吊石材每邊僅有一點固定等因素，都會造成較難承受風壓與地震所造成穩定性不足等問題，這些都是引致石材掉落的可能，且已擴孔的石材和建築結構體本身若無法配合會導致施工時無法將金屬掛件妥適安裝，而勉強安裝的結果就會造成結構不穩、石材鬆脫之情形。

綜觀蒐集國內各種相關建築案例後，建築物外牆石材施工失敗大致可分為固定五金繫件選擇不當、建築設計不當、結構設計不當以及施工不確實等四大因素，因此國山集團旗下的萊特利工程發明了專利「Z工法」及石材倒吊正面加強螺絲，目的就是為了增加石材牆面的穩固與安全性，有效減少意外發生，且該產品在經過SGS測試拉拔破壞數據顯示出可承受高達3800kgf重力，同時再配合專利防墜彈簧，等於再多加上了一道安全防護，由於這項專利主要是針對倒吊石材、外傾石材、陽角陰角石材在正面加固時使用，因此不僅安全性能提升，還能創造出具有日本清水模的建築藝術，打造令人驚艷的新外牆設計型態。

圖(右三)為國山集團旗下台誼石材副總經理徐崇勤。圖/台誼石材提供

而萊特利推出的倒吊正面加強螺絲不止廣銷世界各國，更大量被應用於正立面石材安裝上，同時也在每片石材上增加了2至4組的加強固定點，不止能有效抗震，安全性更被大幅提升，成為了目前國內外石材施工的主流趨勢，因此在業界深受好評，而這項工法的誕生，讓在業界已老字號的國山集團再次受到矚目，除了空前絕後不停的詢問電話之外，也再次受到外牆石材施工業界需求的注意，已與眾多大型建商洽談合作中，也被多項建案導入，而國山萊特利除了在全球有高達300多處銷售據點之外，在國外更有自有礦區，足以堪稱為另類的「台灣之光」。