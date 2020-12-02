震大森林藝術季11/27正式開展

前陣子吸引全台注目的「人來風」台灣設計展才落幕，藝文風持續在新竹深耕發芽，近鄰竹科的新竹國家藝術園區，於11/27盛大公開「震大森林藝術季— Somewhere Over the Rainbow」！由北市知名建商震大建設與策展人沈菲比跨界合作，藝術家眾星雲集，有大家耳熟能詳的燈泡人創作者「林建榮」，還有國內知名公共藝術創作者「黃蘭雅」，以及編織達人「呂兆宏」，共同為園區內「震大開眉」開案拉開序幕，藉由藝術與建築創作結合，重新點亮這座生活沃土的光芒，在天地、綠意與陽光間，爬梳環境紋理，打開生活的想像。

黃蘭雅作品 「震大開眉」。 圖／業者提供

如藝術般精心創作的建築精品—「震大開眉」，坐落於有新竹華城美名的國家藝術園區制高點，基地面積達1600坪，前擁6000坪公園綠地，後倚萬坪保育林區。如此風水寶地，震大建設捨得留白、不求量大，從土地、街廓、建築到環境整合，更與北科大建築系產學合作，首創「九大健康建築指標」，打造為生活深思熟慮的建築。

「震大森林藝術季」 牆上作品為公共藝術創作者 黃蘭雅所創作的「碎形」。圖／業者提供

震大建設希望透過策展種下藝術種子，讓更多知音重新愛上這裡的生活！藝術成為生活的一部分，從實品屋由外而內的策展規劃，體現建築初心的極致。

藝術家呂兆宏以織繡手法創作色彩爛漫多變的「 羊蹄甲 」 。 圖／業者提供

室外，明亮的燈泡人〈寂寂〉照亮回家的路，進門後等門的〈Ｄ．Ｄ〉，均為藝術家林建榮最具代表性的創作品，沒有五官的燈泡人，得以乘載任何人的自由心境；室內客廳有黃蘭雅象徵生命萌發的〈碎形〉作品，以及遊戲房內的〈異想森林〉，平行於日常生活以外的另一抹色澤，都讓人有種置身異世界交層多變的觀感；牆上〈羊蹄甲〉的春色爛漫，色澤次第漸變，層層多變，正是呂兆宏以手織、手繡等技法，透過絲線傳遞生活所想；「震大森林藝術季」由國內知名策展人沈菲比統籌，過去策辦過許多大型展演與公共藝術展，近期有「2020新光合成纖維50週年」系列活動藝術總監、「2019綠島人權藝術季」協同策展人、「2018台北白晝之夜」視覺藝術統籌，策展人期望透過建築與藝術共譜，向每位造訪者提出一份邀請，一同進入一個美麗富饒的理想樂土，看見美好未來的想望。

圖左為藝術家林建榮以最具代表性燈泡人放置在室內回家空間等門，圖右是曹婷婷＋洪珮琦作品「 花序 」 。圖／業者提供

36年建築職人的震大建設，從北市豪宅到新竹頂級別墅，從綠建築到健康建築，「震大開眉」獨棟溫泉別墅，戶戶百坪土地，一戶一照，一苑一景，依山形設計層層疊落，前擁休憩用地，後倚萬坪保護區，隨處都能享受芬多精的洗禮。全戶138坪，規劃6+1房的空間，5套半的衛浴，雙主臥設計，讓三代同堂甚至四代同堂都能在這樣的空間中各司其所自得其樂。戶戶配有頂級日式湯屋，在家隨時享受美人湯（碳酸氫鈉泉）的豐沛源泉與溫潤滋養，後疫情時代無法飛到日本，回家也能像住在星野度假村，在家就能擁有媲美輕井澤的自然綠意與高質感體驗。本案位於新竹市東區柴橋路、藝術路口，康橋學校旁，邀請懂生活的朋友來走走，預約美好風景。現場採預約參觀制，歡迎來電03 -520-6880，如欲了解更多相關活動與作品，詳見「震大開眉」粉絲頁。