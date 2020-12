震大森林藝術季11/27正式開展

前陣子吸引全台注目的「人來風」台灣設計展才落幕,藝文風持續在新竹深耕發芽,近鄰竹科的新竹國家藝術園區,於11/27盛大公開「震大森林藝術季— Somewhere Over the Rainbow」!由北市知名建商震大建設與策展人沈菲比跨界合作,藝術家眾星雲集,有大家耳熟能詳的燈泡人創作者「林建榮」,還有國內知名公共藝術創作者「黃蘭雅」,以及編織達人「呂兆宏」,共同為園區內「震大開眉」開案拉開序幕,藉由藝術與建築創作結合,重新點亮這座生活沃土的光芒,在天地、綠意與陽光間,爬梳環境紋理,打開生活的想像。

黃蘭雅作品 「震大開眉」。 圖/業者提供

如藝術般精心創作的建築精品—「震大開眉」,坐落於有新竹華城美名的國家藝術園區制高點,基地面積達1600坪,前擁6000坪公園綠地,後倚萬坪保育林區。如此風水寶地,震大建設捨得留白、不求量大,從土地、街廓、建築到環境整合,更與北科大建築系產學合作,首創「九大健康建築指標」,打造為生活深思熟慮的建築。

「震大森林藝術季」 牆上作品為公共藝術創作者 黃蘭雅所創作的「碎形」。圖/業者提供

震大建設希望透過策展種下藝術種子,讓更多知音重新愛上這裡的生活!藝術成為生活的一部分,從實品屋由外而內的策展規劃,體現建築初心的極致。

藝術家呂兆宏以織繡手法創作色彩爛漫多變的「 羊蹄甲 」 。 圖/業者提供

室外,明亮的燈泡人〈寂寂〉照亮回家的路,進門後等門的〈D.D〉,均為藝術家林建榮最具代表性的創作品,沒有五官的燈泡人,得以乘載任何人的自由心境;室內客廳有黃蘭雅象徵生命萌發的〈碎形〉作品,以及遊戲房內的〈異想森林〉,平行於日常生活以外的另一抹色澤,都讓人有種置身異世界交層多變的觀感;牆上〈羊蹄甲〉的春色爛漫,色澤次第漸變,層層多變,正是呂兆宏以手織、手繡等技法,透過絲線傳遞生活所想;「震大森林藝術季」由國內知名策展人沈菲比統籌,過去策辦過許多大型展演與公共藝術展,近期有「2020新光合成纖維50週年」系列活動藝術總監、「2019綠島人權藝術季」協同策展人、「2018台北白晝之夜」視覺藝術統籌,策展人期望透過建築與藝術共譜,向每位造訪者提出一份邀請,一同進入一個美麗富饒的理想樂土,看見美好未來的想望。

圖左為藝術家林建榮以最具代表性燈泡人放置在室內回家空間等門,圖右是曹婷婷+洪珮琦作品「 花序 」 。圖/業者提供

36年建築職人的震大建設,從北市豪宅到新竹頂級別墅,從綠建築到健康建築,「震大開眉」獨棟溫泉別墅,戶戶百坪土地,一戶一照,一苑一景,依山形設計層層疊落,前擁休憩用地,後倚萬坪保護區,隨處都能享受芬多精的洗禮。全戶138坪,規劃6+1房的空間,5套半的衛浴,雙主臥設計,讓三代同堂甚至四代同堂都能在這樣的空間中各司其所自得其樂。戶戶配有頂級日式湯屋,在家隨時享受美人湯(碳酸氫鈉泉)的豐沛源泉與溫潤滋養,後疫情時代無法飛到日本,回家也能像住在星野度假村,在家就能擁有媲美輕井澤的自然綠意與高質感體驗。本案位於新竹市東區柴橋路、藝術路口,康橋學校旁,邀請懂生活的朋友來走走,預約美好風景。現場採預約參觀制,歡迎來電03 -520-6880,如欲了解更多相關活動與作品,詳見「震大開眉」粉絲頁。