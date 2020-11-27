鑫建築 打響央北品牌突圍戰

即將取得建照開賣的「央北鑫建築」，是鑫怡建設在央北重劃區推出的第二案，「鑫建築」是鑫怡建設暨鑫忠建築開發新一代接班人許峻豪開啟的新品牌，在大陸建設、國泰、潤泰新、國美、宏普、長虹、文心等大品牌激烈廝殺的央北，打響品牌突圍戰。究竟來自中永和的小蝦米「鑫建築」怎麼辦到的？許峻豪說：品牌大有大的負擔，新也有新的「可能」。

許峻豪說，很多近央北看屋的客戶知道一線建商開出 70萬 上下的價格，他們想的是「自己這樣的預算可不可能買到央北？」、「可不可能買到建材升級的產品？」、「可不可能擁有更高的坪效？」。鑫建築團隊把這些「可不可能」的疑慮變作「可能」，而且透過規劃告訴消費者「你可以」。許峻豪直言，地域型的建商不像大建商有股東利潤要顧，鑫建築團隊就更有可能用更合理價位，提供更好的建材、結構和規劃。

「央北鑫建築」 建築模型。圖／業者提供

「央北鑫建築」延續上一案「誠鑫」，除有新日鐵+住友日系雙制震與鑽石級綠建築外，更加入黃金級智慧建築與第三方認證的SGS建築履歷。室內規劃 24、28、35 及 38 坪四種房型，除 24 坪外，其餘房型都有雙衛浴，開價 58-62 萬元，不計車位的總價範圍落在 1,400-2,400 萬元間，主打預算有限、注重 CP 值的首購家庭。配備上，專為國人煮飯重油煙特性設計的吸力較強的國產品牌、浴室有附電熱毛巾桿，廚櫃選用德系品牌 nolte，都是央北首例。

「央北鑫建築」 28坪樣品屋。圖／業者提供

「央北鑫建築」是去年 2019 七月底央北標地熱的首發案，取得價一坪 145 萬；同批其他建商每坪花 161 萬、156 萬標下的土地，預計在明年農曆年後到 329 檔期間推出，成本勢必再推高一輪行情。值得注意的是，未來央北在這批標售推案陸續登場後，幾乎就再無大型基地可供開發。

許峻豪透露，公司已開始布局未來有商城、捷運、商辦機能的十四張站重劃區，將是新店版的大直，未來行情比央北多 2 成，建案每坪約高出 10 萬左右，可望 7-8 字頭開盤，追平新店五峰重劃區。鑫建築團隊後續更將回到擁有「主場優勢」的中和頂溪站，推出 600 坪基地新案，覓地觸角也伸向北市中正、大安兩區的危老案。