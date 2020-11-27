好地段難求！台南這建案兼具透天、大樓雙優點

根據永慶房產集團統計，2020年第3季7大都會區平均房價累計漲跌幅，北台灣以桃園、新竹縣市漲幅領先，跨過濁水溪則以台南市累計漲幅4.4%居冠，然而房價居高不下，不少預售案為迎合市場，犧牲採光通風面，更遑論綠覆景觀。

尤其都會區當中又以台南人最挑剔，偏愛有獨立空間的透天厝，但隨著人口老化、時代變遷、家庭結構改變，加上地價上揚、透天動輒數千萬，因此具備便利、安全、隱私的大樓成為新一代台南人首選。

以透天精神蓋大樓 讓透天粉也趨之若鶩

然而台南地狹人稠，受限於基地尺度和戶型，加上建商營造成本考量，蓋1棟的工資、建材成本比蓋2棟來得少，因此使得時下許多住宅地段、採光通風較難兩全其美，但專家直指，採光通風佳的建築配置、規劃完善的公設景致以及大面積綠地是支撐居住品質的關鍵。

位於鄭子寮重劃區指標案「遠雄北府苑」由遠雄建設、良勳建設興建，基地位在文成一路、育德街口，基地四面臨路，採全街廓開發，3座大型公園希望公園、凱德公園、成德公園環抱，社區面積廣達4,200坪，並規劃2,420坪綠意造景，摒棄常見的連棟式住宅、單層多拼配置，在工料雙漲之下，仍願意提高營建成本，六棟建築採風車型概念設計全區建築平面，大開窗引進自然陽光，空氣自然流通，打造戶戶無暗廳無暗房之社區。

「遠雄北府苑」基地四面臨路，採風車型設計，戶戶無暗廳無暗房。圖／業者提供

該案建築師李祖原認為，該案基地條件優越，達到最佳的住宅建構條件，然而居住品質關鍵在於安全、自由，其中「自由」建立在能讓房子可以自然呼吸的條件上，因此全案採用錯層陽台設計，加上風車型平面，讓建築能自由呼吸，是「遠雄北府苑」設計核心。

國際景觀大師揮刀設計 兼顧維護與五感

除了建築平面配置影響居住品質，「低建蔽率」、「高綠覆率」在土地稀少、發展成熟的都會區更顯珍稀，「遠雄北府苑」邀請環藝工程林琪能擘劃2,420坪綠化景觀。

林琪能指出，該案基地為近20年少見大面積且完整的土地，運用國際視野及遠雄企業的務實精神，透過四季日照分析，及因應後疫情時代，設計出不分晴雨可以觀賞、可以品味、實用性高，維護成本又相對親民的綠意造景。

為了因應日照分布不同，減少植物損傷、樹葉枯黃，在中庭局部日照較少的區域選用較為耐陰的植栽，且考量社區維護成本，將好照顧的喬木搬進社區內。

該案景觀設計由外而內系統化配置，不分晴雨可觀賞、可品味又易維護。圖／業者提供

此外，社區植栽由外至內系統配置，外圍步道選擇樹幹挺直高挑的樹種具有抗躁、防汙之功能，社區入口挑選枝葉茂密的櫸木，搭配楝樹做為迎賓意象，廣達800坪的私家花園種植觀花及香花喬木，不僅滿足五感，又能區隔開各個公設領域，達到防疫功效。

接待會館：台南市北區海安路三段與文成一路口

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