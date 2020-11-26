A7 唯一國際精品飯店宅「允將大作」全面進化豪宅新領域

機場捷運，台灣擁有最大效應的捷運線，掌控國家門戶，串聯新北、林口、華亞、樂善四大科技園區， A7站得天獨厚一站到新北，開通首都共榮圈，8分鐘直上林口交流道，中山高隨時伺服，國道、快速道、機場捷運交織最快速的交通網，直上國際無往不利。

林口工業區、華亞科技園區集結台灣科技業的重量級大廠；此波台商回流，桃園拔得頭籌特別受到青睞，桃園市政府大刀闊斧地開闢產業專區迎接台商回歸，其中45公頃的土地就落在A7新市鎮的產業專區樂善科技園區與華亞科技園區二期，看準A7新市鎮擁有國道中山高林口交流道與機捷交通的便利性，交通建設與產業建設齊聚的區域，即將移入的大量就業人口。面對放眼國際的科技業人士，允將建設以七期豪宅的營建品質，重金禮聘享譽國際級設計團隊Wimberly Interiors為「允將大作」操刀，讓台灣的建築與生活享受與國際同步。

Wimberly是全球前十大室內設計團隊之一，四大洲20幾個國家均有其設計的酒店作品，包括頂級飯店集團如Four Season、JW Marriott、Ritz-Carlton、Belmond、St.Regis等，其中最為人稱頌就是Wimberly與賓利汽車跨界聯名設計的「Bentley Suite」，以及在歐洲掀起奢華火車旅遊風潮的東方快車頂級車廂套房。Wimberly將奢華時尚引入「允將大作」的精品飯店宅，以純熟的空間配置表達從容大度、怡然自得的城市休閒風格。

允將大作大廳設計意象圖。圖：業者提供

突破傳統提出31層超高大樓規劃的王銘鴻建築師，對允將建設挑戰A7新市鎮的眼光與魄力非常感動，這不只是成本與營造難度的提升，也是建設公司內部接軌國際的體質調整。文化一路未來將是A7重劃區的門戶，面對滯洪池的水岸景觀與開闊棟距，31層摩天建築無疑將是首排地標，「允將大作」納入東方林園移步借景手法的景觀設計、運用光織概念營造輕盈光縷衣的燈光設計、透過透過剪力牆與高磅數混凝土結構的建築規劃，這座31層的景觀地標建築勢必精彩可期。

Wimberly業績作品-上海 寶麗家。圖：業者提供

不僅禮聘國際建築團隊開創A7新高度視野，允將建設更結合「肯驛國際」的生活服務，讓社區的頂級享受延伸到家門以外，就像擁有專屬的生活秘書，從機場、高鐵接送到通關禮遇；從叫車服務到星級飯店、餐廳優惠等休閒娛樂預定都是服務的範圍，讓住戶享有真正的VIP頂級服務！歡迎即刻起航，與世界精品飯店同步精彩。接待會館：A7文化一路568號賞屋專線： 03-3186868，允將大作網站：https://reurl.cc/R1l7Xg