上揚建設大砌造鎮 鳳山「上揚城」燙金店墅即將公開

上揚建設大砌造鎮，「上揚城」磅礴登場！以30年建築實力，老師傅真功夫全新打造，四面臨路透天最強規劃，1858坪基地霸氣築城，稀有燙金店住公開在即，立即預約早鳥股東價，把握機會限時搶進，商街長城不容錯過。

鳳山最具潛力區域崛起，數千戶家庭移居，萬人消費力蓄勢待發，「上揚城」不僅卡位人潮、錢潮最佳位置，更是佔據交通最前線，小港國際機場快速直達，88快速公路5分鐘轉瞬即至，陸、海、空優勢顯而易見。而近年來政府大力引入觀光、物流、航空等產業進駐，更是帶動當地經濟發展，未來榮景無限可期。

過埤市地重劃區綠意充足，生活環境悠閒舒適，除了廣達千坪的兒童公園外，還有過埤國小、明義國小、明義國中與中崙國中等學校眾星拱月，形成完整十二年國教學區，生活機能亦是十分成熟，美食商家林立，食衣住行應有盡有，無論投資、置產、出租，繁華地段抗跌保值，絕對值得火速爭藏。

上揚建設自1991年起，專注於建築領域，打造好宅不遺餘力，就是要讓您買到最好、買的安心，如今，超高CP值旗艦名店豪墅即將公開，邀您把握首波商機，輕鬆翻轉人生，締造致富傳奇。

接待會館：高鳳一路．頂庄路口

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