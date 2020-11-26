高雄亞灣區帶動市心豪宅熱 「中央花園」92坪升等122坪超值置產

產業與資金回台熱潮，讓高雄亞洲新灣區房市銳不可擋，隨著五大建設陸續完成，加上轉型後的國際港灣城市優勢，吸引許多在地自住與投資客群搶進置產，根據實價登錄顯示，亞灣區及周邊生活圈房價，近3年都呈現上漲趨勢，其中屋齡5年內新屋目前已漲至每坪30.33萬元，漲幅為13%；日前經濟部又宣布更大利多，將比照林口新創園模式在前鎮區設置數位新創園，引進更多亞太新創團隊落腳，未來結合港埠旅運中心、海洋與流行音樂中心、大港橋等觀光人潮，亞灣區房市3字頭起跳，將成入門標準。

蛋黃區3捷宅，打造「層峰新生活天堂」

隨著軌道經濟的步伐一路向南，無論是發展較久的商圈轉型翻新，或是都更土地重劃與環境發展進而形成的新興商圈，各地商圈帶動著產業發展，進而也影響消費族群結構與消費型態。

高雄鐵路地下化與捷運系統帶來的改變，不僅打通主要路段，核心關鍵更在於南北高雄首次縫合；透過縫合計劃，串聯高雄主要商圈，區域效應隨之發酵，中正路、中山路、中華路的無縫連結，「中央花園」為中央公園、美麗島及市議會三站環繞，不僅成為南、北高雄交通主樞紐，位居保值抗跌的3捷蛋黃區，南接大立精品商圈和10公頃的中央公園，北有高雄火車站新站、南有亞洲新灣區的海洋風貌，生活機能相當發達，逐漸成為人潮擁擠的轉運站，晉身關鍵上流區。

「中央花園」緊鄰3.8萬坪中央公園有氧綠地。圖：業者提供

此外，「中央花園」緊鄰3.8萬坪中央公園有氧綠地，擁有中央公園、市議會站、美麗華站三站交匯，大立、漢神百貨、中正金融、五福百貨咫尺之距的優越地利條件，更成了匯集商圈、捷運、公園、景觀四大置產房金利器！就亞灣區10分鐘生活圈的百坪豪宅房價相比，可以說是豪宅規格，好宅價格！

高端精英入主市心百坪制震豪邸，坪數加大不加價

南台灣房市一級品牌欣巴巴事業表示，亞灣區是目前高雄最國際化的區域，隨著各大建設到位，房價也節節高升，為了讓更多在地家庭有機會入主高雄繁華市心，「中央花園」並未隨著節節更漲的房價起舞，而是透過產品精效規劃，推出92坪升等122坪的豪宅規格大坪數空間，三面採光百坪寬域，四間套房設計，完整機能與隱私都顧及，讓三代同住共享天倫之樂。

「中央花園」嚴選名品建材。圖：業者提供

買給家人住，當然要選最好的，就建材、安全、制震來說，身為模範工地的「中央花園」可說是傲視大高雄，不但對於施工品質極盡苛求，以最高的安全結構係數頂級擊劃，採用日本住友制震材，有效抵禦地震與強颱，打造地下城牆，紮根直達堅硬地盤，不畏土壤液化難題，讓家園堡壘磐石永固！把陽光、空氣和水生命三要件放在第一位的「中央花園」，從裡到外、從大到小皆挑選名品建材，採用比圖書館更安靜的中空樓板、與東京同等級的精品磁磚、日本最頂級昭和氣密窗、抗震防噪的LOW-E複層玻璃，還有全棟採用高雄最健康養生的三道過濾軟淨活水，在在都顯示「中央花園」的好宅價值。

星空餐酒吧、百坪會所讓享受無極放大

公設不在多，貴在精，「中央花園」31.59%超低公設比，卻能把會所級的空間場域搬進家中，二樓150坪宴客會所，包含花園廳、風雲宴、品沙龍、晶匯KTV、上藝坊，整層公設同時段僅供一組貴賓預約使用，宛如私人接待會館；全高雄唯一，比照五星級飯店專業設備的中央廚房，外燴到府、在家宴客很輕鬆！24人座宴餐桌，滿足大家庭聚會需求，過年過節，在家團聚情最濃。

「中央花園」百坪會所讓享受無極放大。圖：業者提供

此外，國際休旅生活正當紅，呼應高雄港灣渡假風情，「中央花園」將145米摩天視野再升級，270度環景視野，居高臨下把整個高雄的美景盡收眼簾，而全高雄唯一可以走出戶外的凌空景觀露台，高空視野零距離震撼，真實感受漫步雲端的浩瀚，更顯人生巔峰；導入國際飯店景觀會所概念所打造的星空餐酒吧，提供美味調酒與下午茶服務，一旁鋼琴水畔大廳華麗驚豔，伴隨音樂響起，可舉辦各式主題派對，氣氛更顯優雅輕鬆，在在讓生活的享受更貼近層峰重視家庭的心意。