神采飛洋「3低」拼出洲子洋最賣座銷況

五股洲子洋重劃區內又衝出熱銷大黑馬！七月公開迄今4個月就衝破七成成交的「神采飛洋」，透過小朋友萌趣可愛的歌聲唱出廣告洗腦神曲，把個案優勢植入人心：「我住神采飛洋，台北快易通；他買神采飛洋，房價真輕鬆；你愛神采飛洋，住進公園中；洲子洋的蛋黃，房東變富翁…」加上很cute的成家金句「愛情與麵包，我家全包」、「做牛做馬，更要當家做自己」、「養兒防老OUT!養房抗老IN」、「別人的是房，自己的才是家」，用低總價、低自備、低月付的「3低」優勢，準確打中首購族與置產族需求，預計2021年第一季末交屋。

看屋客：比過洲子洋 這裡不僅最親民而且用料還很強

現場看屋客分享近半年在洲子洋重劃區看屋的心得，他說：如果拿「神采飛洋」跟洲子洋目前二房跟三房產品的價格行情來PK，普遍洲子洋三房的總價都要上到1200萬，「神采飛洋」只要1068萬元就能購到3房。然後洲子洋2房大概也都要賣到1000萬，沒想到「神采飛洋」768萬就能買到2房，而且還是含車位的價格！對上班的小資家庭來說，未來月付2萬-2.8萬，確實有薪就能成家，購屋負擔跟租屋得時候沒兩樣，「當然無縫升級有房族！」吸引不少三重蘆洲客進場。

購屋客再看完「神采飛洋」 實品屋後認為，該案幾乎零虛坪的格局規劃相當吸引人，。圖／業者提供

除了擁有購屋負擔洲子洋最輕鬆的優勢外，「神采飛洋」混凝土磅數最高用到6000磅，地下連續壁深度達39公尺、厚度100公分，關乎結構安全強度的建材用料也比同區同級建案還強，對購屋族來說更是大加分。

「神采飛洋」第一波15-16坪產品幾乎被秒殺，現階段25-32坪房型進入強銷期，祭出大台北唯一自備110萬就能買3房的超殺價格策略，一出手就在3字頭的洲子洋重劃區成為最火個案。接待中心統計每周來來人都有50-60組。

「30而已」輕鬆成家 2房768萬、3房1068萬

現場銷售人員指出，主打「超低總價1068萬起，邊間3房2衛含車位，最低自備一成110萬成為有房族，輕鬆月付2.8萬」瞄準考量下一代成長空間的新婚首購族，第一次購屋就買到位。據現場透露，3房2衛產品的買主年齡層正好就是準備成家立業、「30而已」的30-40歲年輕首購；另外2房產品除了讓預算有限的首購族，更輕鬆跨過成家門檻外，同時「總價768萬起買2房含車位，自備一成只要80萬，月付2萬就ok」的3低條件，也讓置產族忍不住加碼置產，以洲子洋2房產品月租金約2-2.5萬的水準來看，都有不錯的長期置產投報率。

退居主幹道內幽靜環境 享雙商圈與水岸公園生活

目前洲子洋開發的入住率大概在七成左右，已經邁入了成熟期，生活機能也都成形，「神采飛洋」基地介於新城八路與新城六路之間，距離交通主幹道雖有一條街道的距離，空氣品質提升外也避免噪音問題，整體生活環境清幽便利，鄰近水岸大都會公園，距成泰商圈僅一個街廓，也近西雲商圈，等於擁有雙商圈優勢，離未來輕軌預定地F08站約400-500公尺，並具有5分鐘上台64、台65、台1線、國道一號的交通優勢。

「神采飛洋」 挑高七米八的氣派尺度接待大廳 。圖／業者提供

「神采飛洋」建築外觀為新古典風格，共有A、B、C三棟、288戶、288車位，每戶配一車位，公設有兒童遊戲區、KTV室、寬敞交誼廳與挑高七米八的氣派尺度接待大廳，管理費每月每坪60元，社區規劃有3座花園，分別為A棟日式風格、B棟則為英式、C棟則屬於南洋風格。

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